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Казахстан и Россия договорились об экспорте электроэнергии из РФ

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Казахстан и Россия договорились об экспорте электроэнергии из РФ. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак во вторник, 16 ноября.

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Условия поставок определят коммерческие компании.

«Достигнута договоренность о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия. Условия будут прорабатываться между коммерческими компаниями», — рассказал Новак в беседе с ТАСС.

15 ноября на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым стороны обсудили и другие вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, в том числе и вопросы нефтегазовой отрасли.

30 сентября президент России Владимир Путин заявил, что по итогам 2021 года товарооборот России и Казахстана может достигнуть рекордных показателей, а именно $20 млрд.

26 мая стало известно, что российский лидер подписал закон о ратификации договора с Казахстаном о военном сотрудничестве.

Согласно положениям договора, военное сотрудничество между странами будет осуществляться по широкому спектру вопросов, в том числе в области военного образования и подготовки кадров, поставки вооружения и техники, а также участия в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск.

Кроме того, Россия и Казахстан будут вести сотрудничество в таких сферах, как миротворческая деятельность, совершенствование двусторонней нормативной правовой базы, культуре и спорте.

Договор заключен на 10 лет с возможностью автоматического продления.

В январе глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что дружба России и Казахстана является прочной основой для успешного взаимодействия двух стран по всему спектру отношений.

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