США испугались мировой войны в январе из-за медлительности Байдена

Американские аналитики назвали медлительность реакции президента США Джо Байдена и его администрации на действия лидеров России и Китая причиной того, что те всё сильнее проявляют агрессию, сообщает 27 декабря Fox News.

«К следующему месяцу мир может оказаться в состоянии войны или Америка и ее союзники могут быть полностью дискредитированы и могут пытаться договориться с самым сильным противоборствующим блоком, с которым мы столкнулись с тех пор, как британцы сожгли Вашингтон, округ Колумбия, в 1814 году», — заявил Чак Девор, политобозреватель телеканала, экс-заместитель председателя комитета по доходам и налогообложению Калифорнии, а в настоящее время вице-президент Фонда государственной политики штата Техас.

Медлительность Джо Байдена и его администрации может иметь «смертельные последствия», предупреждает эксперт, уверяя, что российский президент Владимир Путин якобы готовится вторгнуться на Украину, а китайский лидер Си Цзиньпин наращивает военные силы КНР для завоевания Тайваня.

«Опасность обусловлена как восприятием, так и реальностью, поскольку вся цепочка руководства США, от главнокомандующего до департаментов исполнительной власти, по-видимому, страдает от возрастного снижения когнитивных способностей, усугубляемого неспособностью приспособиться к реальности из-за идеологического упрямства», — заметил аналитик Девор.

Ранее в этот день Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год, объем которого составил около $770 млрд. Среди статей расходов, по данным Daily Mail, $300 млн выделят вооруженным силам Украины, $7,1 млрд — на сдерживание китайской агрессии в Тихоокеанском регионе.