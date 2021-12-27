В Грозном назвали улицу в честь погибшего главы МЧС РФ Зиничева

В честь погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева назвали улицу в Грозном. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Друзья, в Грозном я принял участие в торжественной церемонии открытия улицы и стелы в честь трагически погибшего в сентябре этого года Героя России генерала армии Евгения Зиничева», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее, 4 декабря, в Элисте открыли первый в России памятник-бюст Зиничеву, передает RT. 1 декабря в Калининграде улицу переименовали в память о погибшем главе ведомства.

Ранее понедельник президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником, который отмечается 27 декабря. Глава государства подчеркнул, что МЧС достойно, честно и добросовестно решает огромный массив задач, которые возложены на ведомство, сообщает телеканал «360».

Путин отметил, что спасатели, которые, исполняя свой долг, пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами в почетных списках лучших бойцов МЧС, сообщает телеканал «Звезда».

«В их числе и мужественные, бесстрашные горноспасатели, погибшие на шахте «Листвяжная», и министр, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев», — сказал глава РФ.

Возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб при трагических обстоятельствах 8 сентября в Норильске. Глава ведомства пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.

Путин назвал личной невосполнимой утратой трагическую гибель Зиничева. Глава государства присвоил министру звание Героя России «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

10 сентября врио главы МЧС был назначен генерал-полковник Александр Чуприян.