Одну из улиц Калининграда назвали в честь погибшего главы МЧС РФ

Депутаты городского совета Калининграда приняли решение о присвоении улице Посольской имени погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Об этом сообщил в среду, 1 декабря, мэр города Евгений Любивый.

«На карте города появится несколько новых улиц. Улицу Посольскую решено переименовать в улицу Героя России Зиничева. Я считаю, что улица в Калининграде будет по праву носить имя Евгения Зиничева», — написал мэр в соцсети «Вконтакте».

Любивый отметил, что пока на этой улице нет зданий. Однако, по его словам, в этом районе запроектированы школа и детский сад.

Ранее возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб при трагических обстоятельствах 8 сентября в Норильске. Глава ведомства пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.

Президент России Владимир Путин назвал личной невосполнимой утратой трагическую гибель Зиничева. Глава государства присвоил министру звание Героя России «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

10 сентября врио главы МЧС был назначен генерал-полковника Александр Чуприян. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 7 октября уточнил, что Путин пока не определился с кандидатурой на пост главы ведомства.