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Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником

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Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником, который отмечается 27 декабря.

Глава государства подчеркнул, что МЧС достойно, честно и добросовестно решает огромный массив задач, которые возложены на ведомство.

«Все они крайне ответственны, важны, значимы для граждан, для нашего общества и государства, напрямую связаны с защитой здоровья и жизни людей», — отметил российский лидер.

В 2021 году подразделения МЧС боролись с последствиями паводков, спасали от огня населенные пункты во многих регионах России, решали важные задачи по борьбе с эпидемией COVID-19, напомнил президент.

«Особо отмечу и то, что специалисты министерства в рамках российских гуманитарных миссий за рубежом активно и профессионально работали в Афганистане, Сирии и других странах. Доставляли вакцину от коронавируса на Кубу, в Мозамбик, Индию и Южно-Африканскую республику», — заявил Путин.

Он указал, что «по уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач наши спасатели — среди лучших». Сотрудники МЧС, по его словам, задают стандарты, которые служат ориентиром для ваших коллег во всем мире.

«Россия по праву гордится Вами. И наши граждане точно знают, что сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи, что задействуют все резервы, все доступные силы и средства, технику, личный состав, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу. И будут бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни», — сказал глава российского государства.

Путин отметил, что спасатели, которые исполняя свой долг пожертвовали собой ради других, навечно останутся рядом с нами, в почетных списках лучших бойцов МЧС.

«В их числе и мужественные, бесстрашные горноспасатели, погибшие на шахте «Листвяжная», и министр, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев», — сказал глава РФ.

Путин выразил уверенность, что российские спасатели всегда будут чтить, свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного, преданного служения своей стране и народу.

«И это надежная основа для кадрового укрепления ведомства, для всесторонней профессиональной подготовки и дальнейшего роста молодых сотрудников, которые испытывают глубокое, искреннее уважение к заслуженным ветеранам-спасателям. Тем, кто стоял у истоков современной системы МЧС России. Их личный вклад в ее становление развития достоен высокой оценки и признательности», — подчеркнул президент, также поздравив МЧС с наступающим Новым годом.

«Желаю успехов в благородной, востребованной службе. Счастья и здоровья Вам и вашим близким», — заключил Путин.

20 декабря президент России поздравил работников органов госбезопасности России.

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