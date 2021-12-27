Дневник утрат: с кем мы простились в 2021 году

Александр Градский, Сергей Соловьев, Владимир Наумов, Валерий Гаркалин... Как и в 2020-м, пик смертей выдающихся людей в 2021-м пришелся на последние месяцы. И опять причиной многих из них стал COVID-19. «Известия» вспомнили, с кем страна и мир простились в уходящем году.

Конец фильма

Если в первый год пандемии мы наблюдали череду смертей выдающихся театральных деятелей, то в 2021-м пострадала, в первую очередь, отечественная кинорежиссура. Ушли из жизни оскароносец Владимир Меньшов, автор легендарного «Бега» Владимир Наумов, создатель «Ассы» Сергей Соловьев. Меньше всех из них прожил Соловьев — 77 лет, но фильмов создал больше всех: два с лишним десятка. И даже в последних работах сохранял умение чувствовать, чем дышит молодежь. Об этой юности души самого режиссера говорили многие собеседники «Известий», делившиеся воспоминаниями о мэтре. У Меньшова режиссерская фильмография самая компактная, но из шести поставленных им лент три — абсолютные хиты на все времена: «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и «Ширли-Мырли». Увы, исполнитель главной роли в последней из этих лент вскоре ушел вслед за Меньшовым. Валерию Гаркалину было 65 лет — не так много по современным меркам, но коронавирус его не пощадил: актер умер от осложнений, возникших на фоне инфекции.

COVID-19 подкосил здоровье и певца Александра Градского, хотя формальная причина смерти была другой. «Последствия коронавируса ударили по сердцу, плюс давление. Саша не смог побороть это. Он не собирался уходить, хотел жить и творить, преподавать, театр свой создавать. У него было много планов» — рассказывал «Известиям» композитор Игорь Крутой.

А еще мы простились с художниками-нонконформистами Олегом Целковым и Никитой Алексеевым, продюсером Марком Рудинштейном, основавшим фестиваль «Кинотавр», литературоведом Мариэттой Чудаковой, актрисой Ниной Ургант. И это, к сожалению, далеко не полный список.

В мире спорта самой болезненной утратой стал уход советского тяжелоатлета Юрия Власова. За свою спортивную карьеру он установил 31 мировой рекорд, четыре раза становился чемпионом мира, шесть раз чемпионом Европы. В 1960 году завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Риме, через четыре года, на Олимпиаде в Токио, взял серебро. Власов стал первым человеком, сумевшим поднять вес в 200 кг. Был широко известен за пределами спорта. Еще в разгар карьеры тяжелоатлет занялся литературной деятельностью, писал очерки и рассказы. В 1962 году поехал на чемпионат мира не только как участник, но и как спецкор «Известий». После окончания карьеры в спорте Юрий Власов возглавлял Федерацию тяжелой атлетики, занимался литературной и политической деятельностью, в 1996 году баллотировался в президенты. Был кумиром Арнольда Шварценеггера, в 1988 году во время визита в Москву пожелавшего встретиться с Власовым.

Фундаментальные личности

Отечественная наука в 2021-м понесла ряд ощутимых потерь. Уже в начале года, 9 января, в возрасте 101 года скончался советский и российский физик-теоретик Исаак Халатников. Он был специалистом в области физики низких температур, квантовой теории поля, релятивистской астрофизики и других областях теоретической физики. Совместно со Львом Ландау он создал теорию квантовых жидкостей и развил ее применительно к жидкому гелию. С Евгением Лифшицем и Владимиром Белинским сделал ряд работ по релятивистской космологии о поведении Вселенной на ранних стадиях ее развития.

Под конец года из жизни ушли выдающиеся деятели в области медицины. 12 ноября на 93-м году жизни скончался выдающийся врач-кардиолог, академик Евгений Чазов, создатель тромболитической терапии, которая позволила спасти миллионы жизней. Научные разработки Евгения Чазова по лечению пациентов с инфарктами применяются в России, США и Европе. Как истинный первооткрыватель, эксперимент по применению фибролизина — препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда — Евгений Иванович провел на себе. За свой вклад в науку Чазов был удостоен множества государственных и международных наград. В 1985 году деятельность организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», в которой ученый был сопредседателем, была отмечена Нобелевской премией мира. «Великий врач, великий ученый, великий человек, личность во всех смыслах этого слова», — сказал о Евгении Чазове академик РАН главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава Лео Бокерия.

17 ноября на 81-м году жизни нас покинул девятый и последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов. Он внес огромный вклад в подготовку медицинских кадров, был инициатором создания экономической заинтересованности медицинских работников в конечных результатах труда. При участии Денисова в стране сформирована служба экстренной медицины, заложены основы страховой медицины. Также при нем были разработаны концепция непрерывной профессиональной подготовки врачебных кадров, государственные образовательные стандарты для медицинских и фармацевтических вузов, нормативные и информационные материалы по аттестации специалистов здравоохранения.

Чрезвычайная ситуация

Из крупных представителей власти страна не досчиталась только министра по чрезвычайным ситуациям, генерала Евгения Зиничева. Он погиб 8 сентября в возрасте 55 лет. Это стало первым в современной России случаем смерти действующего министра федерального правительства. ЧП произошло в Красноярском крае во время межведомственных учений по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций.

По сообщению МЧС, Зиничев погиб, когда пытался спасти режиссера Александра Мельника, который сорвался с утеса. Режиссер находился в Норильске для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Ни Мельник, ни Зиничев не выжили.

Коллеги министра вспоминают о нем как об «истинном офицере» и надежном, ответственным и отзывчивым человеке. «Настоящим шоком и горькой утратой для нашей страны» назвала его смерть вице-премьер Татьяна Голикова. «Министр погиб как настоящий спасатель, настоящий МЧС-ник, исполняя свой служебный долг — спасая жизнь человека», — сказал об ушедшем вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Евгений Зиничев был опытным и понимающим руководителем, рассказал «Известиям» председатель общественного совета при МЧС, ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев.

«Его отличал особый жизненный опыт, понимание ситуации, неподдельная душевная реакция на события в стране. Он всегда выслушивал коллектив, чутко реагировал на предложения сотрудников» — отметил Максимцев.

Мировые утраты

Куда больше трагических известий об ушедших из жизни политиках пришло с Запада, хотя и там громких кончин было в разы меньше, чем годом ранее. 9 апреля в возрасте 99 лет скончался супруг королевы Великобритании принц Филипп, герцог Эдинбургский. Это произошло за два месяца до его 100-летнего юбилея и за 12 дней до 95-летия Елизаветы II. Причина смерти не называлась, в сообщении Букингемского дворца было сказано лишь, что он «умер спокойно». Похороны герцога Эдинбургского прошли в часовне Святого Георгия Виндзорского замка (королевской резиденции под Лондоном) — из-за пандемии вместо возможных 800 гостей на церемонии присутствовали лишь 30 человек. На протяжении более чем 70 лет брака принц Филипп был первым человеком, к которому королева Елизавета II обращалась за советом и поддержкой.

29 июня в возрасте 88 лет умер бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд — единственный человек, возглавлявший Пентагон дважды, причем с перерывом в 24 года. Рамсфельда называли архитектором вторжений в Афганистан и Ирак в 2000-х годах. А 18 октября в возрасте 84 от последствий коронавируса умер генерал Колин Пауэлл — экс-госсекретарь, советник президента США по нацбезопасности, глава Объединенного комитета начальников штабов. Был одной из ключевых фигур американской администрации во время вторжения в Ирак и Афганистан. Известен, в частности, тем, что демонстрировал в Совбезе ООН пробирку, якобы доказывающую наличие биологического оружия у Саддама Хусейна. Позднее сожалел об этом, так как не был активным сторонником военной операции в Ираке, а данные разведки называл «неточными».

Также нельзя не упомянуть уход из жизни, пожалуй, самого известного политического интервьюера в истории. 23 января после череды болезней не стало Ларри Кинга. За 25 лет, которые Кинг проработал на канале CNN, он записал более 50 тыс. интервью. Его собеседниками в разное время были президенты США, многочисленные звезды кино и целая плеяда мировых лидеров, включая Маргарет Тэтчер, Нельсона Манделу, Михаила Горбачева и Владимира Путина.

Бизнес без гуру

Не обошлось без потерь и в отечественной бизнес-среде. В 2021 году из жизни ушли два человека, во многом благодаря которым в России появилась надежная и доступная всем сотовая связь. 17 января скончался Юрий Громаков, в последние годы занимавший пост заместителя гендиректора «НПК «Криптонит», а 22 декабря не стало основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. Их имена хорошо известны участникам не только российского, но и мирового рынка связи. В начале 1990-х годов именно Громаков придумал, как «втиснуть» самую перспективную на тот момент сотовую связь GSM в российские частоты – сотен миллионов долларов, которые потребовала бы их расчистка, у российских связистов тогда попросту не было.

Что касается Дмитрия Зимина, то именно он вывел мобильные телефоны в массы. В 1999 году Россию наводнили «коробочки «Билайн» — комплекты с дешевыми телефонами и доступными препейд-тарифами. Снижать цены пришлось и конкурентам, что и обеспечило взрывной рост мобильной связи в России в начале 2000-х. Уже в 2006 году проникновение сотовой связи в РФ достигло 100% — раньше, кстати, чем в США.

В те годы МТС, в которой тогда работал Громаков, и «Билайн» были непримиримыми конкурентами — накал борьбы между операторами не сравнить с нынешним. Но именно благодаря этой конкуренции мобильная связь в РФ в наши дни – очень качественная, и при том, одна из самых дешевых в мире.

Создателя, пожалуй, самых известных брендов российской косметики «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрея Трубникова не стало за месяц до его 62-летия — он скончался 7 января 2021 года. Свой первый бизнес он создал в 1998 году — начал импортировать алкоголь. Затем вместе с партнером Юсефом Ватфа Хамедом наладил производство сначала средства для мытья посуды «Волшебница», а позже — шампуней и бальзамов под брендом «Русское поле». Далее появилась косметика «Рецепты бабушки Агафьи», а в 2008 году предпринимателя заинтересовала новая ниша — органическая косметика. Тогда он начал выпуск шампуней, кремов и гелей для душа Natura Siberica. Первый магазин под этим брендом открылся в 2010 году.

Natura Siberica — значимый игрок на косметическом рынке, в прошлом году она входила в число 20 крупнейших компаний по объему продаж. В 2020 году Андрей Трубников оценивал Natura Siberica в $500 млн.

Летом 2021 года от последствий коронавирусной инфекции 72-м году ушел из жизни еще один миллиардер — Олег Бурлаков. Он занимал 177-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием в $650 млн. По данным СМИ, общая стоимость активов предпринимателя превышает $1,5 млрд. В основном, капитал миллиардера состоит из средств от продажи акций «Новоросцемента» и «Бурнефтегаза», а также акций Стройлесбанка (75%). Сейчас ведётся громкое дело о борьбе за его наследство. На него претендуют его родная сестра Вера с мужем Николаем Казаковым, а также вдова Людмила Бурлакова и ее дочери.

Над материалом работали: Андрей Туманов, Кирилл Планкин, Ольга Коленцова, Вероника Кулакова, Алексей Забродин, Валерий Кодачигов, Вера Кузьмина, Мария Перевощикова