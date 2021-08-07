«Андрей Трубников был очень жизнелюбивым, но часто закрывал глаза на свое здоровье»

Причиной смерти бывшего владельца Natura Siberica Андрея Трубникова стал цирроз печени. Об этом стало известно из первого интервью вдовы бизнесмена «Известиям». После смерти основателя крупнейшей в России марки органической косметики его близкие — две бывшие жены и вдова, а также трое детей и двое потенциальных иждивенцев, — находятся в непростом процессе получения наследства с несколькими судебными делами и информационными войнами. «Известия» поговорили с вдовой Трубникова Анастасией, которая рассказала о происходящем в Natura Siberica после смерти ее создателя.

— Каким вам запомнился Андрей Трубников?

— Андрей Вадимович был одним из самых ярких и талантливых бизнесменов современной России. Не так часто у нас рождаются по-настоящему народные бренды, не так ли? Natura Siberica — именно такой бренд, и за этим успехом стоят годы труда Андрея. Таким же ярким он был и в жизни — экспрессивным и неординарным человеком. Это ему помогало принимать и воплощать фантастически смелые решения в бизнесе. Также он обладал прекрасным чувством юмора и всей душой любил живую природу. Человек другого характера и не смог бы создать Natura Siberica.

Андрей действительно был очень жизнелюбивым, но, к сожалению, часто закрывал глаза на свое здоровье, так как панически боялся врачей.

В 2004 году ему поставили страшный диагноз, в связи с чем он перенес три операции, которые чуть не закончились летальным исходом. С тех пор он постоянно нуждался в поддерживающей медикаментозной терапии, при этом Андрей не любил жаловаться на свое плохое самочувствие, зачастую скрывая это от окружающих. По этическим причинам я не буду вдаваться в подробности, из уважения к памяти моего мужа. Если возвращаться к вашему вопросу, то причиной смерти супруга стал цирроз печени. Именно так указано в заключении патологоанатома.

— Это правда, что вы с ним находились в бракоразводном процессе?

— Наши отношения всегда были близкими и доверительными. У нас было много хороших моментов, когда мы оба были счастливы вместе. В семейных отношениях бывают разные ситуации, и мы не были исключением. Но наши отношения всегда были искренними и взаимными — вот что для меня важно. Мы были вместе с начала 2008 года. В официальном браке провели три последних года. Я не селебрити и не инфлюенсер, мне не очень комфортно обсуждать это в деталях. Но да, как я уже сказала, мы были вместе намного дольше, чем только в браке.

— Как получилось, что в отношениях с Трубниковым вы были много лет, но рожденные в этот период дети — не от Трубникова?

— На момент знакомства с Андреем у меня уже была двухлетняя дочь. Он пожелал стать ее крестным отцом, и все эти годы растил ее и заботился о ней как о свой собственной дочери. Но мы с Андреем не всё время были неразлучны. Когда мы расставались и были в отношениях с другими людьми, он успел побывать в официальном браке, а я — родить второго ребенка, но при этом мы всегда оставались близкими людьми, которые всё равно возвращались друг к другу.

— То есть Трубников не являлся биологическим отцом ваших детей?

— Да, но большую часть жизни они росли с Андреем, и он, по сути, был для них отцом во всех значениях этого слова.

— В Telegram-каналах есть упоминания о вас не в самом позитивном контексте.

— Что тут можно комментировать? Могу только предположить, что, когда у людей нет честных и законных инструментов давления на человека, в ход идут грязные нечестные методы, черный пиар. Я не удивлена, почему это произошло именно сейчас. И, к сожалению, как мне стало известно, это было только началом — сейчас заказчики этой черной пиар-кампании готовят выход своей лживой информации за пределы анонимных каналов, на экраны телевизора и в крупные СМИ. Повторюсь, я не знаменитость, врагов и влиятельных хейтеров у меня нет, поэтому, как говорит мой юрист, причина атаки может быть только одна — попытка повлиять на мой образ перед судом и лишить моих детей наследства.

— Почему вы вмешались в наследственное дело с судебными исками? На чем основаны ваши требования и чего вы хотите?

— Ситуация вокруг Natura Siberica вызывает у меня тревогу. И я вынуждена обратиться в суды для защиты своих интересов и интересов своих детей. Я подала иски о признании моих детей иждивенцами Андрея и их права в наследстве. Кроме того, я была привлечена судом в качестве третьего лица в дело о пожаре на производстве, произошедшем в прошлом году. Мне важно принять участие в этом деле, поскольку существует риск взыскания с одной из компаний моего мужа огромных убытков, что не сможет не отразиться на интересах наследников.

— Зачем вам быть третьей стороной в исках к Natura Siberica? Насколько вы вовлечены в ход дела?

— Компании моего мужа предъявлены претензии на миллиарды рублей. Сам он скончался и не может защищать компанию. Масштаб исков угрожает существованию Natura Siberica, угрожает всему, что создал Андрей. В такой ситуации я не могу игнорировать происходящее и считаю важным быть в курсе всех шагов этого процесса.

— В СМИ была информация о том, что вы оспариваете брачный договор. Это так? И если так, то почему? Вы же сами его подписали.

— Наш с Андреем брачный договор был подписан при его жизни и не учитывал обстоятельства, возникшие в связи с его скоропостижной кончиной.

— Почему вообще возникла тема иждивенцев в ваших исках?

— Когда Андрей был жив, для моих детей он был отцом, защитой и поддержкой во всех смыслах. Когда его не стало, мне приходится всё это описывать и доказывать в рамках формальных процедур.

— Почему вы не поддержали инициативу первой жены Ирины стать доверительным управляющим Natura Siberica? Ведь она хорошо знает бизнес.

— Я не имею ничего против Ирины или других наследников Андрея. Просто сейчас идет наследственное дело, дети Ирины, безусловно, являются его участниками. Если мать одной группы наследников одновременно является и доверительным управляющим, то налицо конфликт интересов. И это сработает против других наследников. Я считаю, что доверительный управляющий должен быть профессиональным и опытным, а еще независимым и равноудаленным ото всех участников дела, вот и всё.

— На какой исход этого дела вы рассчитываете? Какой итог вас устроит?

— Я рассчитываю на закон и на справедливость. Я не хочу, чтобы за моей спиной или за спиной других наследников шла игра, которая ведется в чьих-то личных интересах. Мы просто люди, которые потеряли мужа, отца. Мы не влиятельные бизнесмены и не акулы интриг, поэтому главный для меня исход — справедливое завершение дела о наследстве и продолжение жизни Natura Siberica.