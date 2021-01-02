Хозяин морей: умер исполнитель роли Ихтиандра Владимир Коренев

Кроме той, самой главной, как оказалось, роли, сыгранной им в 21 год, в его долгой карьере на сцене и на экране было немало других, не менее важных и ярких. Достаточно вспомнить хотя бы усталого, но несломленного капитана Неустроева из «Освобождения» или — из совершенно другой части спектра — вальяжного белогвардейского ротмистра Кареева из «Победителя». Владимир Коренев был, как принято говорить, актером широкого дарования, умевшим воплотить на экране или на сцене практически любой образ. Но для миллионов мальчишек 1960-х актер, совсем недавно отметивший 80-летие, навсегда останется отважным Ихтиандром, Человеком-амфибией из одноименного фильма. Сегодня Владимира Борисовича не стало — жизнь его оборвалась из-за коронавирусной инфекции. «Известия» отдают дань памяти кумиру миллионов.

Не было, наверно, мальчишки в Советском Союзе 1960-х, который не знал бы песни «Эй, моряк, ты слишком долго плавал!» и не вздыхал бы, тайно обожая прекрасную Гуттиэре. И, конечно, не мечтал бы стать таким же сильным, ловким, отважным — и двоякодышащим — как ее спаситель Ихтиандр. Снабженный жабрами и чешуей персонаж был необычен для советского кино — да и в западном кинематографе время супергероев еще не настало. Более того, роман Александра Беляева, по которому поставлен фильм, еще в 1940-е рассматривали в Голливуде на предмет экранизации, но признали ее неосуществимой из-за необходимости большого количества подводных съемок. Так что фильм Чеботарева и Казанского, с уникальной работой подводных операторов, смелым монтажом и увлекательным сюжетом произвел сенсацию и за рубежом (впоследствии в любви к «Человеку-амфибии» признавался сам Квентин Тарантино). А вот исполнитель главный роли, мускулистый красавец с чувственным лицом, едва успевший закончить театральный, старался оставаться в тени.

Людмила Розанова, актриса Электротеатра Станиславский: Мы с 16 лет знакомы, играли в театре вместе полвека. Это замечательный артист и человек. Он очень нежный, добрый, обожал свою семью. В театре он незаменимый, его будет очень не хватать. Невосполнимая потеря.Это был замечательный друг, артист, отец. Прекрасно готовил — и борщ, и плов... У него была гармония между жизнью и профессией. Многие артисты в его возрасте живут уже только профессией, а он совмещал все это в себе.Мы знали, что он болел, все до последнего надеялись на чудо, но — оно не случилось...

Хозяин морей1 Кадр из фильма «Человек-амфибия» Фото: Госкино

Такой уж характер был у Владимира Коренева, сына морского офицера. Отец — герой войны, впоследствии контр-адмирал Борис Коренев, воевал в Крыму, получил 16 ранений. Владимир же появился на свет в Севастополе почти ровно за год до начала войны. После Победы семья какое-то время жила в Измаиле под Одессой, а затем отца перевели на Балтфлот, в Таллин. Решение флотского начальства сыграло непредвиденную роль в судьбе Володи — именно в Таллине случилось так, что одноклассница Лариса Лужина (впоследствии известная советская и российская актриса) практически за руку отвела его в драмкружок. Стихия театра захватил Владимира — и уже не отпускала никогда.

Сам он, впрочем, никогда не ставил сцену и экран в главу угла. «На первом месте для меня всегда была моя семья, мои близкие, а также простые человеческие радости — жизнь во всех ее проявлениях. Люблю повторять, что жизнь — это и есть самая прекрасная профессия. Когда кто-то говорит, что театр для него — это всё, мне жалко этого человека. Значит, он лишен многого другого», — говорил он в интервью «Известиям» перед 80-летием . Впрочем, сам он отдал служению сцене более полувека — с 1961 года, когда он пришел в труппу московского драматического Театра им. К. С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский), он оставался верен только ему.

Борис Юхананов, режиссер, худрук Электротеатра Станиславский: Очень многие люди в нашей стране, которых потряс фильм «Человек-амфибия», следили за Владимиром Борисовичем, за его творчеством всю его долгую жизнь. Я однажды шел с ним по городу, мы долго-долго гуляли по Москве, и меня поразило, что к нему постоянно подходили, обращались по имени, узнавали его. Он, естественно, откликался, каждому уделял внимание, и я погрузился в эту атмосферу любви, восхищения, которая создавалась вокруг него. С первых шагов в Электротеатре у меня возникла с ним та самая таинственная и редчайшая связь двух сознаний, благодаря которой я сразу понял, что театр родится, и всё там получится. Мы очень много говорили с ним в самом начале, когда начали с ним делать «Синюю птицу» — спектакль, где он вместе со своей замечательной супругой и актрисой Алевтиной Константиновой играли детей, которые искали птицу счастья. И одновременно с этим они рассказывали свою жизнь — обнаженно, открыто, величественно и искренне. Невероятную жизнь, прожитую в театре и в советской стране. Он был великим актером, благородным защитником. Как будто на небесах написали ему эту роль, и он исполнял ее блестяще. Он был светом, который освещал всю жизнь Электротеатра.

Слава же — и какая слава! — накрыла его с головой едва он успел покинуть стены ГИТИСа (куда поступил в 1957 году в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Конского и народной артистки СССР Ольги Андровской, учеников Станиславского и Немировича-Данченко). На последнем курсе он попался на глаза ассистенту режиссера Чеботарева, который хотел на роль Ихтиандра актера, которого никто не знал бы — и который оказался бы достойным главной роли в первом советском фантастическом боевике не только по своим внешним данным, но и по актерскому дарованию. Коренев оказался идеально подходящим — более того, единственным — как и 16-летняя Анастасия Вертинская, сыгравшая Гуттиэре. «Какой-то чемпион по плаванию, предлагал Чеботареву, если тот его возьмет, "Волгу" и квартиру. Но режиссеру не нужна была "Волга". Потом, на встречах со зрителями, он говорил, что ему нужен был парень, у которого в глазах море, и девушка, у которой в глазах небо», — вспоминал впоследствии актер.

Елена Морозова, актриса Электротеатра Станиславский: Я встретилась с Владимиром Борисовичем году, наверное, в 97-м или 98-м, когда я только пришла работать в Электротеатр. Он всегда был душой компании. Всегда рассказывал какие-то веселые истории, часто длинные, в лицах. Вокруг него всегда было огромное количество молодых артистов — они обожали слушать его актерские байки. Он был невероятным мастером в этом отношении. У нас с ним почти не было общих спектаклей, кроме «Стакана воды, или Заговора по-английски», который ставил Сергей Алдонин. Там мы были на сцене вместе. Мы, конечно, разные люди, я, скажем так, по-своему живу в театре. Но вот во всем, что касается анекдотов, баек, поднятия настроения — это всегда точно был Владимир Борисович. Мне он запомнился таким.

Коренев с честью выдержал испытание славой. Он не ушел в тень — просто продолжил жить по своим собственным принципам, не оглядываясь на правила «тусовки». Жизнь эта оказалась долгой и счастливой. С 1961 года он был женат на актрисе театра Станиславского Алефтине Константиновой; дочь Ирина пошла по стопам родителей и служит в том же театре. Внук, правнучка — простое, настоящее человеческое счастье, заслуженное годами честного труда. Сегодня эта жизнь, которая может служить примером каждому из нас, живущих, оборвалась.