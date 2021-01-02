 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
На сайте госуслуг начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19
Общество
Путин выразил соболезнования родным и близким Коренева
Общество
Полиция в Кемерово нашла пропавшего в 30-градусный мороз подростка
Общество
Москву и Подмосковье засыпало снегом
Происшествия
Четыре человека стали жертвами ДТП под Ростовом
Общество
Народный артист России Владимир Коренев умер от COVID-19
Общество
В больнице рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих
/

Хозяин морей: умер исполнитель роли Ихтиандра Владимир Коренев

Актер скончался в результате коронавирусной инфекции
Фото: РИА Новости
Главный слайд
Начало статьи
Хозяин морей: умер исполнитель роли Ихтиандра Владимир Коренев
2021-01-02 15:16:29">
2021-01-02 15:16:29
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кроме той, самой главной, как оказалось, роли, сыгранной им в 21 год, в его долгой карьере на сцене и на экране было немало других, не менее важных и ярких. Достаточно вспомнить хотя бы усталого, но несломленного капитана Неустроева из «Освобождения» или — из совершенно другой части спектра — вальяжного белогвардейского ротмистра Кареева из «Победителя». Владимир Коренев был, как принято говорить, актером широкого дарования, умевшим воплотить на экране или на сцене практически любой образ. Но для миллионов мальчишек 1960-х актер, совсем недавно отметивший 80-летие, навсегда останется отважным Ихтиандром, Человеком-амфибией из одноименного фильма. Сегодня Владимира Борисовича не стало — жизнь его оборвалась из-за коронавирусной инфекции. «Известия» отдают дань памяти кумиру миллионов.

Не было, наверно, мальчишки в Советском Союзе 1960-х, который не знал бы песни «Эй, моряк, ты слишком долго плавал!» и не вздыхал бы, тайно обожая прекрасную Гуттиэре. И, конечно, не мечтал бы стать таким же сильным, ловким, отважным — и двоякодышащим — как ее спаситель Ихтиандр. Снабженный жабрами и чешуей персонаж был необычен для советского кино — да и в западном кинематографе время супергероев еще не настало. Более того, роман Александра Беляева, по которому поставлен фильм, еще в 1940-е рассматривали в Голливуде на предмет экранизации, но признали ее неосуществимой из-за необходимости большого количества подводных съемок. Так что фильм Чеботарева и Казанского, с уникальной работой подводных операторов, смелым монтажом и увлекательным сюжетом произвел сенсацию и за рубежом (впоследствии в любви к «Человеку-амфибии» признавался сам Квентин Тарантино). А вот исполнитель главный роли, мускулистый красавец с чувственным лицом, едва успевший закончить театральный, старался оставаться в тени.

Людмила Розанова, актриса Электротеатра Станиславский:

Мы с 16 лет знакомы, играли в театре вместе полвека. Это замечательный артист и человек. Он очень нежный, добрый, обожал свою семью. В театре он незаменимый, его будет очень не хватать. Невосполнимая потеря.Это был замечательный друг, артист, отец. Прекрасно готовил — и борщ, и плов... У него была гармония между жизнью и профессией. Многие артисты в его возрасте живут уже только профессией, а он совмещал все это в себе.Мы знали, что он болел, все до последнего надеялись на чудо, но — оно не случилось...

Хозяин морей1
«Человек-амфибия»

Кадр из фильма «Человек-амфибия»

Фото: Госкино

Такой уж характер был у Владимира Коренева, сына морского офицера. Отец — герой войны, впоследствии контр-адмирал Борис Коренев, воевал в Крыму, получил 16 ранений. Владимир же появился на свет в Севастополе почти ровно за год до начала войны. После Победы семья какое-то время жила в Измаиле под Одессой, а затем отца перевели на Балтфлот, в Таллин. Решение флотского начальства сыграло непредвиденную роль в судьбе Володи — именно в Таллине случилось так, что одноклассница Лариса Лужина (впоследствии известная советская и российская актриса) практически за руку отвела его в драмкружок. Стихия театра захватил Владимира — и уже не отпускала никогда.

Сам он, впрочем, никогда не ставил сцену и экран в главу угла. «На первом месте для меня всегда была моя семья, мои близкие, а также простые человеческие радости — жизнь во всех ее проявлениях. Люблю повторять, что жизнь — это и есть самая прекрасная профессия. Когда кто-то говорит, что театр для него — это всё, мне жалко этого человека. Значит, он лишен многого другого», — говорил он в интервью «Известиям» перед 80-летием. Впрочем, сам он отдал служению сцене более полувека — с 1961 года, когда он пришел в труппу московского драматического Театра им. К. С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский), он оставался верен только ему.

Борис Юхананов, режиссер, худрук Электротеатра Станиславский:

Очень многие люди в нашей стране, которых потряс фильм «Человек-амфибия», следили за Владимиром Борисовичем, за его творчеством всю его долгую жизнь. Я однажды шел с ним по городу, мы долго-долго гуляли по Москве, и меня поразило, что к нему постоянно подходили, обращались по имени, узнавали его. Он, естественно, откликался, каждому уделял внимание, и я погрузился в эту атмосферу любви, восхищения, которая создавалась вокруг него.

С первых шагов в Электротеатре у меня возникла с ним та самая таинственная и редчайшая связь двух сознаний, благодаря которой я сразу понял, что театр родится, и всё там получится.

Мы очень много говорили с ним в самом начале, когда начали с ним делать «Синюю птицу» — спектакль, где он вместе со своей замечательной супругой и актрисой Алевтиной Константиновой играли детей, которые искали птицу счастья. И одновременно с этим они рассказывали свою жизнь — обнаженно, открыто, величественно и искренне. Невероятную жизнь, прожитую в театре и в советской стране.

Он был великим актером, благородным защитником. Как будто на небесах написали ему эту роль, и он исполнял ее блестяще. Он был светом, который освещал всю жизнь Электротеатра.

Слава же — и какая слава! — накрыла его с головой едва он успел покинуть стены ГИТИСа (куда поступил в 1957 году в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Конского и народной артистки СССР Ольги Андровской, учеников Станиславского и Немировича-Данченко). На последнем курсе он попался на глаза ассистенту режиссера Чеботарева, который хотел на роль Ихтиандра актера, которого никто не знал бы — и который оказался бы достойным главной роли в первом советском фантастическом боевике не только по своим внешним данным, но и по актерскому дарованию. Коренев оказался идеально подходящим — более того, единственным — как и 16-летняя Анастасия Вертинская, сыгравшая Гуттиэре. «Какой-то чемпион по плаванию, предлагал Чеботареву, если тот его возьмет, "Волгу" и квартиру. Но режиссеру не нужна была "Волга". Потом, на встречах со зрителями, он говорил, что ему нужен был парень, у которого в глазах море, и девушка, у которой в глазах небо», — вспоминал впоследствии актер.

Елена Морозова, актриса Электротеатра Станиславский:

Я встретилась с Владимиром Борисовичем году, наверное, в 97-м или 98-м, когда я только пришла работать в Электротеатр. Он всегда был душой компании. Всегда рассказывал какие-то веселые истории, часто длинные, в лицах. Вокруг него всегда было огромное количество молодых артистов — они обожали слушать его актерские байки. Он был невероятным мастером в этом отношении. У нас с ним почти не было общих спектаклей, кроме «Стакана воды, или Заговора по-английски», который ставил Сергей Алдонин. Там мы были на сцене вместе. Мы, конечно, разные люди, я, скажем так, по-своему живу в театре. Но вот во всем, что касается анекдотов, баек, поднятия настроения — это всегда точно был Владимир Борисович. Мне он запомнился таким.

Коренев с честью выдержал испытание славой. Он не ушел в тень — просто продолжил жить по своим собственным принципам, не оглядываясь на правила «тусовки». Жизнь эта оказалась долгой и счастливой. С 1961 года он был женат на актрисе театра Станиславского Алефтине Константиновой; дочь Ирина пошла по стопам родителей и служит в том же театре. Внук, правнучка — простое, настоящее человеческое счастье, заслуженное годами честного труда. Сегодня эта жизнь, которая может служить примером каждому из нас, живущих, оборвалась.

RIAN_419746
Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер от коронавируса. Перед смертью он лежал в красной зоне ковидного госпиталя, сказала его дочь Ирина Коренева. Актеру было 80 лет
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
RIAN_699705
Коренев родился в Севастополе в семье военного и в детстве часто переезжал. Он жил в украинском Измаиле, а затем в Таллине. Там будущий актер заинтересовался литературой и театром. Коренев присоединился к драматическому кружку, а после школы — в 1957 году — поступил в ГИТИС
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
RIAN_804394
Когда режиссер «Человека-амфибии» Владимир Чеботарёв искал актера на главную роль, Коренев учился на последнем курсе института. Его заметил ассистент постановщика: нужен был человек, которого советские зрители еще не знают и «у которого в глазах море»
Фото: РИА Новости/Александр Лыскин
20080610_gaf_rk22_007
На съемках «Человека-амфибии» случались и опасные моменты. Команда максимально снижала риски, использовала манекены, но к якорю под водой Владимир Коренев был привязан по-настоящему. Актера страховали плавающие рядом аквалангисты с запасными баллонами
Фото: Global Look Press
RIAN_3057661
Роль Ихтиандра стала звездной для Коренева. Фильм сразу вырвался в лидеры советского кинопроката 1962 года: он собрал у экранов 65 млн зрителей. В 22 года актер стал секс-символом страны
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
RIAN_699701
За год до телевизионного триумфа Владимир присоединился к труппе Московского драматического театра имени Станиславского (Электротеатр «Станиславский»). Тогда им руководил Михаил Яншин, он же и пригласил его в команду. С тех пор Коренев был ведущим артистом труппы
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
RIAN_500014
Актер сыграл несколько десятков ролей в кино и театре. Его самые известные работы: «Дети Дон Кихота», «Освобождение», «Много шума из ничего», «Криминальный талант», «Свет далекой звезды», «Сыны Отечества» и другие
Фото: РИА Новости/Кинокомпания «Сагиттариус-Д»
RIAN_699698
Коренев также был худруком факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. Он получил должность профессора и преподавал до 2015 года
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
RIAN_2864797
Актер пробовал себя и как режиссер: сначала со студентами, а затем он поставил спектакль «Опасные связи» на сцене Архангельского театра драмы имени Ломоносова. В 1998 году Кореневу присудили звание народного артиста России
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020