Хозяин морей: умер исполнитель роли Ихтиандра Владимир Коренев
2021-01-02 15:16:29">
2021-01-02 15:16:29
2021-01-02 15:16:29
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Кроме той, самой главной, как оказалось, роли, сыгранной им в 21 год, в его долгой карьере на сцене и на экране было немало других, не менее важных и ярких. Достаточно вспомнить хотя бы усталого, но несломленного капитана Неустроева из «Освобождения» или — из совершенно другой части спектра — вальяжного белогвардейского ротмистра Кареева из «Победителя». Владимир Коренев был, как принято говорить, актером широкого дарования, умевшим воплотить на экране или на сцене практически любой образ. Но для миллионов мальчишек 1960-х актер, совсем недавно отметивший 80-летие, навсегда останется отважным Ихтиандром, Человеком-амфибией из одноименного фильма. Сегодня Владимира Борисовича не стало — жизнь его оборвалась из-за коронавирусной инфекции. «Известия» отдают дань памяти кумиру миллионов.
Не было, наверно, мальчишки в Советском Союзе 1960-х, который не знал бы песни «Эй, моряк, ты слишком долго плавал!» и не вздыхал бы, тайно обожая прекрасную Гуттиэре. И, конечно, не мечтал бы стать таким же сильным, ловким, отважным — и двоякодышащим — как ее спаситель Ихтиандр. Снабженный жабрами и чешуей персонаж был необычен для советского кино — да и в западном кинематографе время супергероев еще не настало. Более того, роман Александра Беляева, по которому поставлен фильм, еще в 1940-е рассматривали в Голливуде на предмет экранизации, но признали ее неосуществимой из-за необходимости большого количества подводных съемок. Так что фильм Чеботарева и Казанского, с уникальной работой подводных операторов, смелым монтажом и увлекательным сюжетом произвел сенсацию и за рубежом (впоследствии в любви к «Человеку-амфибии» признавался сам Квентин Тарантино). А вот исполнитель главный роли, мускулистый красавец с чувственным лицом, едва успевший закончить театральный, старался оставаться в тени.
Такой уж характер был у Владимира Коренева, сына морского офицера. Отец — герой войны, впоследствии контр-адмирал Борис Коренев, воевал в Крыму, получил 16 ранений. Владимир же появился на свет в Севастополе почти ровно за год до начала войны. После Победы семья какое-то время жила в Измаиле под Одессой, а затем отца перевели на Балтфлот, в Таллин. Решение флотского начальства сыграло непредвиденную роль в судьбе Володи — именно в Таллине случилось так, что одноклассница Лариса Лужина (впоследствии известная советская и российская актриса) практически за руку отвела его в драмкружок. Стихия театра захватил Владимира — и уже не отпускала никогда.
Сам он, впрочем, никогда не ставил сцену и экран в главу угла. «На первом месте для меня всегда была моя семья, мои близкие, а также простые человеческие радости — жизнь во всех ее проявлениях. Люблю повторять, что жизнь — это и есть самая прекрасная профессия. Когда кто-то говорит, что театр для него — это всё, мне жалко этого человека. Значит, он лишен многого другого», — говорил он в интервью «Известиям» перед 80-летием. Впрочем, сам он отдал служению сцене более полувека — с 1961 года, когда он пришел в труппу московского драматического Театра им. К. С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский), он оставался верен только ему.
Слава же — и какая слава! — накрыла его с головой едва он успел покинуть стены ГИТИСа (куда поступил в 1957 году в мастерскую народного артиста РСФСР Григория Конского и народной артистки СССР Ольги Андровской, учеников Станиславского и Немировича-Данченко). На последнем курсе он попался на глаза ассистенту режиссера Чеботарева, который хотел на роль Ихтиандра актера, которого никто не знал бы — и который оказался бы достойным главной роли в первом советском фантастическом боевике не только по своим внешним данным, но и по актерскому дарованию. Коренев оказался идеально подходящим — более того, единственным — как и 16-летняя Анастасия Вертинская, сыгравшая Гуттиэре. «Какой-то чемпион по плаванию, предлагал Чеботареву, если тот его возьмет, "Волгу" и квартиру. Но режиссеру не нужна была "Волга". Потом, на встречах со зрителями, он говорил, что ему нужен был парень, у которого в глазах море, и девушка, у которой в глазах небо», — вспоминал впоследствии актер.
Коренев с честью выдержал испытание славой. Он не ушел в тень — просто продолжил жить по своим собственным принципам, не оглядываясь на правила «тусовки». Жизнь эта оказалась долгой и счастливой. С 1961 года он был женат на актрисе театра Станиславского Алефтине Константиновой; дочь Ирина пошла по стопам родителей и служит в том же театре. Внук, правнучка — простое, настоящее человеческое счастье, заслуженное годами честного труда. Сегодня эта жизнь, которая может служить примером каждому из нас, живущих, оборвалась.
Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер от коронавируса. Перед смертью он лежал в красной зоне ковидного госпиталя, сказала его дочь Ирина Коренева. Актеру было 80 лет
Коренев родился в Севастополе в семье военного и в детстве часто переезжал. Он жил в украинском Измаиле, а затем в Таллине. Там будущий актер заинтересовался литературой и театром. Коренев присоединился к драматическому кружку, а после школы — в 1957 году — поступил в ГИТИС
Когда режиссер «Человека-амфибии» Владимир Чеботарёв искал актера на главную роль, Коренев учился на последнем курсе института. Его заметил ассистент постановщика: нужен был человек, которого советские зрители еще не знают и «у которого в глазах море»
На съемках «Человека-амфибии» случались и опасные моменты. Команда максимально снижала риски, использовала манекены, но к якорю под водой Владимир Коренев был привязан по-настоящему. Актера страховали плавающие рядом аквалангисты с запасными баллонами
За год до телевизионного триумфа Владимир присоединился к труппе Московского драматического театра имени Станиславского (Электротеатр «Станиславский»). Тогда им руководил Михаил Яншин, он же и пригласил его в команду. С тех пор Коренев был ведущим артистом труппы
Актер сыграл несколько десятков ролей в кино и театре. Его самые известные работы: «Дети Дон Кихота», «Освобождение», «Много шума из ничего», «Криминальный талант», «Свет далекой звезды», «Сыны Отечества» и другие
Актер пробовал себя и как режиссер: сначала со студентами, а затем он поставил спектакль «Опасные связи» на сцене Архангельского театра драмы имени Ломоносова. В 1998 году Кореневу присудили звание народного артиста России
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