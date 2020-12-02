Врачебная тайна: умер Борис Плотников
Широким зрительским массам он был известен прежде всего как чопорный доктор Борменталь из снятой Владимиром Бортко экранизации булгаковского «Собачьего сердца». Но знатоки кинематографа будут помнить его и по другим главным ролям: достаточно сказать, что дебютировал Борис Плотников на экране у великой Ларисы Шепитько. Сегодня, 2 декабря, замечательный актер и видный педагог скончался от коронавирусной инфекции. «Известия» вспоминают Бориса Григорьевича и его жизнь в искусстве.
Среди его героев — по крайней мере, экранных — преобладали персонажи неговорливые, даже замкнутые. Да и в жизни Борис Григорьевич был таким же — скромным, большим нелюбителем давать интервью, участвовать в светских мероприятиях. Работа, на сцене и на съемочной площадке, была для него главным смыслом существования, основой всего, фундаментальной ценностью. И в творческом багаже Плотникова были роли, которым позавидовали бы (да, вероятно, и завидуют) многие звезды блокбастеров с минимальным пониманием главных вех кино ХХ столетия.
Он родился 2 апреля 1949 года в уральской глуши — впрочем, как всё на Урале, глуши относительной. Невьянск — город легендарный еще с тех времен, когда крепостные Демидовых впервые развели здесь огонь под литейными тиглями знаменитых и полных тайн заводов. Борис, впрочем, с самых юных лет тянулся к театру — поэтому нет ничего удивительного в том, что, еще не закончив курса в Свердловском театральном училище, он поступил служить в местный ТЮЗ. Там и заметила его Лариса Шепитько, искавшая малоизвестного актера для главной роли в своей экранизации повести Василя Быкова «Сотников».
Борис Плотников в роли Сотникова в фильме «Восхождение», 1976 год
Шепитько отвергла кандидатуры Николая Губенко и Андрея Мягкова — по причине их известности. Но в самом облике 25-летнего Плотникова (на сцене ТЮЗа всё еще игравшего по большей части сказочных персонажей) великий режиссер разглядела иконописные, страстотерпческие черты, которые она видела и в герое своей картины. Характерно, что киночиновники несколько раз отвергали выбор Шепитько, обвиняя ее в попытке «протащить на советский экран Иисусика».
Фильм «Восхождение» принес Плотникову всесоюзную и даже европейскую славу. Мрачная, жестокая, вечная история предательства и смерти с явными евангельскими параллелями в сюжете — хотя события и разворачиваются в разгар Великой Отечественной в белорусских лесах — получила «Золотого медведя» в Берлине и Государственную премию СССР. При этом сперва фильм едва не положили на полку — как «религиозную пропаганду». Спас картину неожиданный защитник — первый секретарь ЦК компартии Белоруссии Петр Машеров. Для него был устроен специальный показ, и Машеров, сам в прошлом командир партизанского отряда, разрыдался прямо в кинозале — слишком обнажен в своей страшной правде этот фильм.
И немалую роль в этом сыграл именно Плотников — с его бездонными, полными скорби глазами. Как писала о фильме Шепитько знаменитая американская критик, режиссер и писательница Сьюзен Зонтаг, «никакая фотография и серия фотографий не может разворачиваться, забирать всё сильнее и сильнее так, как «Восхождение» советского режиссера Ларисы Шепитько — более волнующего фильма об ужасе войны я не видела».
Даже если бы Борис Плотников не сыграл в своей жизни больше ни одной роли в кино, его учитель Сотников навсегда вписал бы имя актера во все солидные киноэнциклопедии. Но в фильмографии Плотникова были потом и другие работы, может быть, меньшие по значимости, но никак не меньшие по масштабу проявленного дарования роли. И это не только образ доктора Борменталя, безусловный успех мастера, к тому времени уже полностью сложившегося как актера. Достаточно вспомнить Белорецкого в «Дикой охоте короля Стаха», одном из главных кинохитов СССР конца 1970-х, или царевича Алексея в советско-американском телесериале «Петр Великий», где экранными партнерами Плотникова стали такие звезды международного масштаба, как Максимилиан Шелл, Омар Шариф и Ванесса Редгрейв. Надо заметить, что и на их фоне Борис Григорьевич показывал высочайший класс актерской школы.
Во время вручении премия «Чайка» в МХТ им. А.П. Чехова, 2017 год
Он и в жизни оставался кристальным образцом безукоризненной честности и чистоты. «Как у человека у него надо учиться личному достоинству и достоинству в профессии, уважению к людям и себе самому. Он никогда не позволяет себе повышать голос, его поведение очень аристократично. При этом он обладает превосходным умом (а умные артисты-мужчины — большая редкость)», — говорила о нем год назад, когда отмечалось 70-летие актера, народная артистка РФ Евгения Добровольская. Сам юбиляр, как и всегда, предпочел остаться в тени. Вслед за своим героем (и тезкой, кстати) Сотниковым Плотников мог с уверенностью сказать о себе: «Главное — по совести с самим собой». В этом он всегда был абсолютно безупречен.
Когда стало известно о госпитализации Потникова, хотелось надеяться на лучшее, повторяя за его самым знаменитым в народе персонажем: «Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович». Но реальность оказалась сильнее вымысла. Судьба уготовила Плотникову тяжелую, страдальческую кончину. Последние дни он провел на искусственной вентиляции легких. Говорят, что надежда еще теплилась до последнего мига, но... Болезнь оказалась сильнее. Мы прощаемся с Борисом Григорьевичем, но никогда не расстанемся с его героями.