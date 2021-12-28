Кардиолог рассказала о связи анорексии и переедания с весом тела

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», в чем могут заключаться причины анорексии и переедания.

Как пояснила специалист, расстройства пищевого поведения — это группа психологически обусловленных проблем поведения, связанных с расстройствами приема пищи. К ним относятся различные по своим проявлениям и тяжести состояния — как нервная анорексия, которая в тяжелых случаях может приводить к смерти, так и компульсивное переедание, которое во многих случаях проходит само.

Расстройства пищевого поведения далеко не всегда связаны с лишним или недостаточным весом, уточнила Сергеева.

«Это поведенческие расстройства, к их проявлениям относятся: сильная фиксация на весе и массе тела, постоянные мысли, страхи и чувство вины и стыда, связанные с приемами пищи и собственным весом, многочисленные попытки снизить вес и качели массы тела, потеря контроля над количеством съеденного, еда вне голода. Разнообразные многочисленные правила в питании (ем только белки, только растительное, только красного цвета) — являются симптомом одного из современных расстройств пищевого поведения — орторексии (навязчивого стремления к «правильному питанию»)», — рассказала кардиолог.

Здоровое пищевое поведение, по ее словам, характеризуется тремя аспектами: голод, насыщение и потребность в конкретной пище.

«Человек ест тогда, когда испытывает голод, а не по времени или за компанию, а прекращает есть тогда, когда почувствует насыщение, и выбирает еду исходя из потребностей организма, а не диетических соображений или эмоциональных привязанностей (съем конфетку, чтобы стало веселее)», — объяснила Сергеева.

Пищевое поведение формируется с младенческого возраста и сильно зависит от отношения к еде в семье. Так, кормление по часам, привычка к закармливанию или, наоборот, ограничения в еде — от всего этого зависит, как человек будет относиться к еде во взрослом возрасте.

Сергеева привела данные исследований, согласно которым риск возникновения расстройств пищевого поведения в 10 раз выше, если у ближайших родственников есть такая проблема. Склонность к расстройствам метаболизма (например, к повышению уровня холестерина в крови, диабета второго типа) в значительной мере генетически обусловлена. Однако сложно определить, какую роль в этом играют истинные метаболические расстройства, какую — выученная с детства привычка к эмоциональному перееданию, а какую — передающийся из поколения в поколение семейный рецепт пирожков, жаренных в масле, отметила врач.

«Поэтому зачастую, когда у человека выявляются заболевания, требующие введения ограничительной диеты (сахарный диабет второго типа, ожирение, заболевания желудочно-кишечного тракта), простой силы воли недостаточно, необходима помощь квалифицированного диетолога и психолога», — заключила Сергеева.

Ранее Сергеева рассказала «Известиям», какое должно быть оптимальное соотношение массы тела и роста. По ее словам, диагноз «избыточный вес» или «ожирение» у взрослых ставится в следующих случаях: ИМТ больше или равен 25 — избыточный вес; ИМТ больше или равен 30 — ожирение. ИМТ менее 18,5 — недостаточная масса тела.

Например, для человека ростом 170 см и вес более 73 кг будет считаться избыточным (ИМТ 25,3), а вес более 87 кг говорит о наличии ожирения первой степени (ИМТ 30.1).