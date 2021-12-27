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В Севастополе уволили отвечающего за уборку снега вице-губернатора

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Вице-губернатор Николай Жигулин, отвечающий в Севастополе за сферу ЖКХ и городского хозяйства, снят с должности. Об этом 27 декабря глава города Михаил Развожаев сообщил на аппаратном совещании.

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«Правительство покидает заместитель губернатора Николай Александрович Жигулин», — заявил он.

Развожаев добавил, что исполняющим обязанности заместителя губернатора до согласования с законодательным собранием назначается его советник Сергей Толмачев. Он среди прочего будет курировать блок внутренней и информационной политики.

Отставка Жигулина произошла на фоне критики из-за плохой уборки города после снегопада.

23 декабря сообщалось, что Черноморский флот выделил 10 машин повышенной проходимости и инженерную технику для борьбы с последствиями обильного снегопада в Севастополе.

22 декабря школьные автобусы не вышли на маршруты. Дети, которые добирались до учебных заведений именно таким способом, занимались дистанционно.

21 декабря сообщалось, что на Ангарском перевале высота снежного покрова достигла 17 см, на Ай-Петри — 8 см. В Почтовом и Севастополе выпало 13 мм осадков.

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