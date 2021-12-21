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Жителей Крыма предупредили о снегопаде и морозах

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Снегопад прошел по всему Крыму в ночь на 21 декабря. Синоптики предупреждают о новых снегопадах и морозах.

На Ангарском перевале высота снежного покрова достигла 17 см, на Ай-Петри — 8 см. В Почтовом и Севастополе выпало 13 мм осадков. Синоптики отмечают, что особо сильные снегопады в республике не отмечались. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Осадки на территории Крыма продолжаются, умеренный или небольшой снег наблюдается в разных районах. Температура воздуха ночью опустится до–10…–15 градусов. Днем 22 декабря ожидается –2…–7 градусов.

В МЧС напоминают, что снег и ветер могут спровоцировать аварии на объектах энергетики и ЖКХ. Также существует вероятность нарушения транспортного сообщения, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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