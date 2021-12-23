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Черноморский флот примет участие в уборке Севастополя после снегопада

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Черноморский флот выделил 10 машин повышенной проходимости и инженерную технику для борьбы с последствиями обильного снегопада в Севастополе. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Уточняется, что военнослужащие во взаимодействии с подразделениями МЧС России готовы к проведению эвакуации гражданских автомобилей, застрявших в снегу. Также подразделение готово оказывать помощь пострадавшим от непогоды, передает Крыминформ. По информации правительства Севастополя, пункты обогрева за одну ночь посетили более 20 человек. Там можно получить теплый плед и горячее питье, зарядить гаджеты.

21 декабря сообщалось, что на Ангарском перевале высота снежного покрова достигла 17 см, на Ай-Петри — 8 см. В Почтовом и Севастополе выпало 13 мм осадков. Синоптики отмечали, что особо сильные снегопады в республике не отмечались.

В МЧС напоминают, что снег и ветер могут спровоцировать аварии на объектах энергетики и ЖКХ. Также существует вероятность нарушения транспортного сообщения, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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