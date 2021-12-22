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Рейсы школьных автобусов отменили в Севастополе из-за снегопада

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Школьные автобусы 22 декабря не будут подвозить детей к образовательным учреждениям. Дети, которые добираются до школы именно таким способом, могут подключиться к занятиям дистанционно. Об этом сообщается во вторник, 21 декабря, на странице правительства города во ВКонтакте.

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«В связи с ухудшением погодных условий и для обеспечения безопасности детей принято решение завтра, 22 декабря, не осуществлять подвоз детей в школы», — следует из сообщения администрации муниципалитета.

Отмечается, что для учащихся будет организовано обучение с использованием электронных средств.

Как передает пресс-служба правительства, решение о сокращении времени учебных занятий и изменении графика второй смены примут директора школ в зависимости от ситуации на дорогах.

Согласно информации на сайте Гидрометцентра, температура в Севастополе 22 декабря опустится до 1 градуса днем и -4 ночью.

Ранее, 20 декабря, в пресс-службе столичного департамента образования и науки напомнили, что учащимся начальных классов и дошкольникам можно не приходить на уроки при 25-градусных морозах. При этом ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до -26…-28 градусов, а старшеклассники — при температуре от -31 градуса и ниже.

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