В Москве напомнили о разрешающей пропустить школьные занятия температуре

Учащимся начальных классов и дошкольникам можно не приходить на уроки при 25-градусных морозах. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

При этом ученики средних классов могут остаться дома, если температура воздуха опустилась до -26...-28 градусов, а старшеклассники при температуре от -31 градуса и ниже.

Также в департаменте добавили, что школы будут продолжать работу, несмотря на морозы, и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, а также будут обеспечивать оптимальный температурный режим в помещениях.

Ранее в этот день Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры.

Кроме того, в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до 22:00 21 декабря.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что европейскую часть России в ближайшие дни ожидает «волна холода». Как отметил метеоролог, в Москве 21 декабря ожидается -16...-18 градусов, 22 декабря — до 20 градусов мороза. В четверг температура воздуха составит -13...-18 градусов, после чего морозы пойдут на убыль.