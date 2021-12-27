Москвичей предупредили о приближении североатлантического циклона

Погода в Москве на текущей неделе будет достаточно холодной, это связано с приближением североатлантического циклона, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник, 27 декабря, в центральном регионе ожидается до –11 градусов, местами будет сыпать небольшой снег. Во вторник ночью будет –11...–16 градусов, днем –7...–12 градусов. При этом днем уже распогодится, и выглянет солнце.

«А вот ночь на среду будет самой холодной: по Москве — –16...–18 градусов, а по области и Центральной России — до –20 градусов. Днем в среду будет также без осадков, лишь поздним вечером придет теплый фронт с юго-запада и начнется небольшой снег. Термометры будут показывать –9...–11 градусов в столице и –8...–13 градусов по региону. 30 декабря мы войдем в переднюю часть циклона, и температура немного повысится: днем будет –3...–8 градусов», — рассказал Тишковец.

Говоря о погоде в канун Нового года, 31 января, синоптик отметил, что ожидается снег, а температура воздуха поднимется до –1...–6 градусов днем. Новогодняя ночь обещает быть достаточно комфортной со слабоотрицательными температурами. Будет идти слабый снежок, добавил он.

Ранее, 27 декабря, Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня вторника. Такое решение было принято из-за продолжающейся гололедицы.

24 декабря Тишковец сообщил, что на Москву надвигается мощный циклон «Квинтинус». Кроме того, жителей столицы предупредили о скачках атмосферного давления 27–29 декабря.