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В Москве спрогнозировали ухудшение погоды из-за циклона «Квинтинус»

Синоптик Тишковец: циклон «Квинтинус» принесет в Москву снегопады, метели и «барическую пилу»
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram в пятницу, 24 декабря, спрогнозировал снегопады, метели и «барическую пилу» 25 декабря в Москве из-за североатлантического циклона «Квинтинус».

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«Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19–21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 м/с, из-за чего начнется поземок — ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом», — написал синоптик.

Кроме того, Тишковец предупредил о «барической пиле» — явлении, негативно отражающемся на самочувствии метеозависимых людей, отмечает телеканал «360». По его словам, к 12:00 субботы, 25 декабря, показатели барометров опустятся с 740 до 725 мм рт. ст. Это на 20 единиц ниже нормы. После этого показания начнут вновь расти, и в ночь на 26 декабря атмосферное давление составит 735 мм рт. ст., пишет агентство городских новостей «Москва».

Сильный снегопад ожидается в столичном регионе к полуночи и продлится до 15:00–17:00 субботы. В Москве может выпасть до 5–7 мм осадков, а это 10% от месячной нормы, пишет сайт kp.ru. Снежный покров вырастет с 22 до 27 см, что на 10 см выше нормы.

Ветер скоростью 11–16 м/с останется, в связи с чем ожидаются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах, пишет «Москва 24».

В ночь на субботу в столице столбики термометров покажут от –9 до –11 градусов, в Подмосковье — от –8 до –13 градусов. Днем в Москве температура поднимется до –4 градусов, а по области будет колебаться от –3 до –8 градусов. По ощущениям температура будет казаться на 6–8 градусов ниже реальной — это эффект «балтийского синдрома». К вечеру субботы погода «успокоится», сообщает телеканал «Звезда».

23 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила «Известиям», почему в столице можно было наблюдать «ледяные иглы», или редкую алмазную пыль. По ее словам, стояла очень морозная погода, и нижний слой воздуха из-за этого стал очень холодным, а верхний слой, наоборот, разогрелся. И там, на большой высоте, образовались ледяные кристаллы, или иголки.

22 декабря Позднякова рассказала о погоде на Новый год в Москве. Так, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от –10 до –15 градусов.

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