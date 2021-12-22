Синоптик рассказала о погоде в Москве на Новый год

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в Новый год в Москве.

Специалист отметила, что в столице в Новый год ожидается облачная погода с прояснениями, пишет «РИА Новости» в среду, 22 декабря. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от -10 до -15 градусов.

«Для Нового года это и не оттепель, и не 25-градусный мороз», — приводит слова синоптика НСН.

В беседе с сайтом kp.ru 21 декабря Позднякова уточнила, что таков предварительный прогноз погоды.

Как отмечает «Москва 24», перед Новым годом москвичей ожидает мягкая и солнечная погода. 30 и 31 декабря температура воздуха не опустится ниже -6 градусов. Между тем, уже 1 января прогнозируется потепление до 0 градусов. В рождественскую же ночь в Москву придут морозы до -19 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил, что москвичей в ближайшие дни ожидают резкие скачки атмосферного давления.

Ранее 22 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о прохождении пика полярного вторжения в Москве, в последующие сутки морозы начнут медленно отступать.