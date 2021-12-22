Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
В ГД внесли проект об ужесточении контроля за выдачей огнестрельного оружия
Наука
Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19»
Спорт
НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине
Общество
Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов
Общество
Ректора КФУ арестовали на два месяца
Мир
Украина и Венгрия заключили соглашение о транспортировке газа из ЕС
Мир
Австрия ужесточит ограничения из-за коронавируса c 27 декабря
Мир
Глава ВОЗ призвал «покончить с пандемией» коронавируса в 2022 году
Общество
Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин
Общество
Власти Ялты предупредили о закрытии дороги на Ай-Петри из-за снегопада

Синоптик рассказала о погоде в Москве на Новый год

Синоптик Позднякова рассказала, какой будет погода в Москве в новогоднюю ночь
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой будет погода в Новый год в Москве.

Полный завал: Москву накрыл рекордный снегопад
В ближайшие дни осадки не прекратятся

Специалист отметила, что в столице в Новый год ожидается облачная погода с прояснениями, пишет «РИА Новости» в среду, 22 декабря. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от -10 до -15 градусов.

«Для Нового года это и не оттепель, и не 25-градусный мороз», — приводит слова синоптика НСН.

В беседе с сайтом kp.ru 21 декабря Позднякова уточнила, что таков предварительный прогноз погоды.

Как отмечает «Москва 24», перед Новым годом москвичей ожидает мягкая и солнечная погода. 30 и 31 декабря температура воздуха не опустится ниже -6 градусов. Между тем, уже 1 января прогнозируется потепление до 0 градусов. В рождественскую же ночь в Москву придут морозы до -19 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил, что москвичей в ближайшие дни ожидают резкие скачки атмосферного давления.

Ранее 22 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о прохождении пика полярного вторжения в Москве, в последующие сутки морозы начнут медленно отступать.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021