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Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления

Москвичей предупредили о скачках атмосферного давления в начале следующей недели
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Скачки атмосферного давления ожидаются в Москве в начале следующей недели — 27–29 декабря. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» в пятницу, 24 декабря.

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«В столице ожидаются скачки атмосферного давления из-за постоянно сменяющих друг друга циклонов и антициклонов. В понедельник около нормы — 748 мм ртутного столба. Во вторник ниже нормы на 10 мм, а в среду снова повысится до 755 мм», — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

С 27 по 29 декабря осадки будут носить кратковременный характер.

Ранее в пятницу ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снегопады, метели и «барическую пилу» 25 декабря в Москве из-за североатлантического циклона «Квинтинус». По его словам, к 12:00 субботы, 25 декабря, показатели барометров опустятся с 740 до 725 мм рт. ст. Это на 20 единиц ниже нормы. После этого показания начнут вновь расти, и в ночь на 26 декабря атмосферное давление составит 735 мм рт. ст.

В ночь на субботу в столице столбики термометров покажут от –9 до –11 градусов, в Подмосковье — от –8 до –13 градусов. Днем в Москве температура поднимется до –4 градусов, а по области будет колебаться от –3 до –8 градусов. По ощущениям температура будет казаться на 6–8 градусов ниже реальной — это эффект «балтийского синдрома». К вечеру субботы погода «успокоится».

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что еще рано делать прогноз погоды на Новый год. По его словам, еще вчера ряд прогностических схем давали резкое усиление морозов — до –25 по московскому региону, а сегодня схемы показывают до –8...–10 градусов, передает НСН.

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