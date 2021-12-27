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«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе из-за гололеда

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Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня вторника, следует из данных прогностической карты учреждения.

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Предупреждение будет действовать до 12:00 28 декабря.

Такое решение было принято из-за продолжающейся гололедицы.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Ранее предупреждение о гололедице действовало до 23:00 27 декабря.

Помимо этого, в столице действует предупреждение «желтого» уровня из-за метели с порывами ветра до 17 м/с.

24 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на Москву надвигается мощный циклон «Квинтинус». Кроме того, жителей столицы предупредили о скачках атмосферного давления 27–29 декабря.

За день до этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила «Известиям», почему в столице можно было наблюдать «ледяные иглы», или редкую алмазную пыль. По ее словам, стояла очень морозная погода, и нижний слой воздуха из-за этого стал очень холодным, а верхний слой, наоборот, разогрелся. И там, на большой высоте, образовались ледяные кристаллы, или иголки.

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