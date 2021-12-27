Зеленскому передали нецензурное послание от украинских женщин

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в субботу, 25 декабря, опубликовал в своем Telegram-канале нецензурное «послание» жительницы Украины в адрес президента страны Владимира Зеленского.

Таким образом женщина отреагировала на решение украинского лидера о постановке гражданок на воинский учет.

«Отрицательно [отношусь]. Землю продали — нам отстаивать нечего. Имущество [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, Зеленского и иже с ними я отстаивать не собираюсь вообще», — сказала она.

Завершился ролик нецензурным жестом украинки в адрес лидера страны и других высокопоставленных чиновников, а также фразой «Вот вам!».

В комментарии к публикации Илья Кива написал, что украинские женщины «главнокомандующему и министру обороны Украины послание передали и направление указали».

26 декабря на сайте президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция с требованием отменить приказ министерства обороны, согласно которому на воинский учет будут поставлены сотни тысяч женщин.

В этот же день главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный пояснил, что решение уходить на военные сборы украинки будут принимать по своему желанию, а процедуру постановки на учет планируют сделать дистанционной. Речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, отметил он.

В свою очередь, главное управление разведки минобороны Украины добавило, что беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет.

17 декабря вступил в силу приказ минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. Список содержит 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.