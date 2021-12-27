Прямой эфир
Мир
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на острове Крит
Мир
Президент Чехии указал на последствия от прихода к власти талибов
Общество
Момент инцидента в ТЦ «Метрополис» в Москве попал на видео
Спорт
Аршавин прокомментировал сообщения о возможном уходе Дзюбы из «Зенита»
Общество
Глава СПЧ заявил о готовности обсудить обучение девятилетней студентки МГУ
Политика
Пушков оценил шансы на успех предстоящего совета Россия–НАТО
Общество
Девушка Хованского высказалась о возможном изменении ему меры пресечения
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь
Мир
Пытавшегося попасть с арбалетом в Виндзорский замок проверят психиатры
Происшествия
В ТЦ «Метрополис» прошла эвакуация после сообщения о вооруженном мужчине
Сюжет:

В Киеве заявили о готовности обменяться пленными с ДНР и ЛНР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев готов к обмену почти 60 пленных с ДНР и ЛНР в любой день, заявил 26 декабря внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Вскрылся обмен: Киев и Донбасс могли вернуть друг другу более 200 лиц
Однако перед Пасхой отправить по домам удалось лишь 34 человека

«Наша свежая инициатива выглядела так: у нас прямо сейчас к обмену готовы почти 60 граждан. Я уже не говорю, что Нормандские и Минские соглашения предусматривают формулу обмена «всех на всех» и никаких порционных обменов. Мы же регулярно предлагаем в любом варианте обменять», — рассказал он телеканалу «Дом».

Арестович подчеркнул, что Украина готова к обмену «в любой день».

По словам политика, в списке пленных, которые Киев хотел бы обменять, находятся, в том числе, беременные женщины и люди с тяжелыми заболеваниями.

При этом, по словам Арестовича, власти республик не соглашаются на «жест гуманности» Киева, «привязывая все к политическим разменам».

Прогресс в переговорах об обмене может случиться после привлечения к ним США, считает внештатный советник главы офиса президента.

«Таким аргументом является привлечение Соединенных Штатов к переговорам, которые де-факто активно в них уже участвуют, выступая медиатором Нормандского процесса, но как бы за скобками. Насколько удастся Соединенным Штатам повлиять на ситуацию хотя бы в гуманитарной сфере — открыть КПВВ, позволить оказать помощь людям, нашим гражданам на той территории, обменять пленных — мы посмотрим», — сказал Арестович.

23 декабря стало известно, что контактная группа по Донбассу сделала шаг к деэскалации на востоке Украины и договорилась вновь строго соблюдать режим прекращения огня. Глава офиса президента страны Андрей Ермак выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым, и пообещал, что ближайшие рождественские праздники будут мирными.

В тот же день полномочный представитель ДНР на переговорах Наталья Никонорова заявила, что представители Киева отказались возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в Донбассе в период новогодних праздников.

Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.

После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20. В этом году обменов не проводили.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021