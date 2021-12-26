Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс
В Греции в возрасте 92 лет умер экс-президент республики Каролос Папульяс, сообщает CNN Greece.
О причинах смерти не сообщается.
Папульяс руководил страной с 2005 по 2015 год.
Он родился 4 июня 1929 года в городе Янина на северо-западе Греции. Подростком в годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления.
По образованию Папульяс — юрист, в 1963–1981 годах занимался юридической практикой. Он также был активным участником борьбы против профашистской хунты «черных полковников» в Греции (19673–1974 годы). В 1985–1989 годах и 1993–1996 годах Папульяс был министром иностранных дел страны.