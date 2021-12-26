Один человек погиб в ДТП с 15 автомобилями в Башкирии
На трассе в Башкирии столкнулись около 15 автомобилей, в результате аварии один человек погиб. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике.
«В первом часу дня в Кармаскалинском районе, на 49-м км автодороги Уфа–Оренбург зарегистрировано ДТП с погибшим. По имеющейся информации, столкнулись порядка 15 автомобилей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Данные о количестве пострадавших уточняются.
Также в настоящее время закрыта для проезда легковых и грузовых автомобилей, пассажирских автобусов и такси трасса Р-240 Уфа–Оренбург на участках с 27-го (Булгаково) по 280-й км (Кызыл-Маяк).
Ранее в этот день колонна из более трех десятков автомобилей застряла на трассе М5 («Урал») в Туймазинском районе Башкирии. На месте работают дорожные службы. На перекресток прибыли два «КамАЗа» с ковшами из города Туймазы, они двинулись в сторону населенного пункта Серафимовский к стоящему поперек дороги большегрузу.
10 декабря в Башкирии 11 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника. По данным ГИБДД, ДТП произошло в результате столкновения «Газели» и Toyota Land Cruiser.