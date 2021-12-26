Более 30 автомобилей попали в снежный «плен» на трассе в Башкирии

Колонна из более трех десятков автомобилей застряла на трассе М5 («Урал») в Туймазинском районе Башкирии. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщила пресс-служба Госкомитета республики по ЧС.

«По оперативным данным, на трассе М5 на участке дорог между населенными пунктами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района в снежный «плен» попало 33 автомобиля, как легковые, так и грузовые», — говорится в сообщении.

На месте работают дорожные службы. На перекресток прибыли два «Камаза» с ковшами из города Туймазы, они двинулись в сторону населенного пункта Серафимовский к стоящему поперек дороги большегрузу.

Возле АЗС заработал кемпинг, где предусмотрены обогрев и горячая еда.

Ранее в воскресенье сообщалось, что на Рудневском мосту во Владивостоке из-за аномальных холодов появился деформационный шов шириной во всю проезжую часть. На минувшей неделе температура воздуха в городе падала ниже –20 градусов. Движение пока открыто, дальнейший план действий будет известен после заключения специалистов-мостостроителей.