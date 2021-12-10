В Башкирии 11 человек пострадали в результате аварии с микроавтобусом

В Башкирии 11 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД в пятницу, 10 декабря.

«По предварительной информации, двоих пострадавших зажало в микроавтобусе, девятерых осматривают врачи на месте происшествия», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

По данным ГИБДД, ДТП произошло в результате столкновения «Газели» и Toyota Land Cruiser, передает RT.

Ранее в в этот день микроавтобус съехал с дороги и перевернулся в Приморском крае. Два человека скончались на месте, троих госпитализировали с множественными травмами.

Авария произошла на территории Ханкайского района. По данным краевого управления ГИБДД, водитель Toyota Touring Hiace на дороге Михайловка – Турий Рог не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В автомобиле находились пять человек, пишет REGNUM.