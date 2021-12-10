Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Приморье

Микроавтобус съехал с дороги и перевернулся в Приморском крае. Два человека скончались на месте, трое доставлены в больницу.

Авария произошла на территории Ханкайского района. По данным краевого управления ГИБДД, водитель Toyota Touring Hiace на дороге Михайловка — Турий Рог не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В автомобиле находились пять человек, уточняет Vostokmedia.

63-летний мужчина и 41-летняя женщина получили смертельные травмы. Водитель и два пассажира госпитализированы с множественными травмами.

По факту ДТП проводится проверка.

9 декабря в Нижегородской области автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Один человек погиб, еще девять пострадали. Всего в автобусе находились 23 пассажира.