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Кардиолог опровергла ухудшение здоровья после отказа от курения

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При отказе от курения у людей часто начинают меняться показатели давления и пульса, однако вредных последствий для здоровья нет. Об этом заявила 25 декабря кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

«Пандемия заставила многих курильщиков отказаться от вредной привычки»
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По ее словам, курение для некоторых людей является способом подавить тревожность, страх и фоновое беспокойство. Отказ от курения может вызвать такие последствия, как изменения показателей давления пульса, потому что больше нет «таблетки от страха».

«С отказом от курения человек лишается этой вымышленной «таблетки от страха». Адреналин у вас продолжает вырабатываться, а гасить его нечем», — отметила Кореневич на своем Youtube-канале.

Кардиолог добавила, что считает ошибочным мнение о наличии вредных поблочных эффектов от отказа от пагубной привычки.

Кроме того, она рассказала, что среди плюсов бросить курить замедление роста бляшек в сосудах, снижение риска развития инфаркта и инсульта.

Чтобы легче отказаться от курения, необходимо «провести работу над причинами тревожности» с психотерапевтом, добавила Кореневич.

17 ноября врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», что одной из причин синусовой тахикардии у людей является привычка курить. Речь шла о не очень большой частоте сокращений сердца (до 200 ударов/мин).

29 июля руководитель Консультативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ Ольга Суховская в беседе с «Известиями» заявила, что электронные сигареты или электронные средства доставки никотина (ЭСДН) содержат различные вещества, которые пагубно влияют на здоровье, в частности, могут вызвать рак.

По ее словам, при нагревании пропиленгликоль и растительный глицерин, которые содержатся в ЭСДН, производят карбонильные соединения: альдегид, формальдегид и другие, которые являются токсичными для человека.

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