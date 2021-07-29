Биолог рассказала о вреде электронных сигарет

В электронных сигаретах или в электронных средствах доставки никотина (ЭСДН) содержатся различные вещества, которые пагубно влияют на здоровье, в частности могут вызвать рак, рассказала в четверг, 29 июля, доктор биологических наук, руководитель Консультативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ Ольга Суховская в беседе с «Известиями».

«Всемирная организация здравоохранения призывает страны ограничивать продажу ЭСДН, приравнивать их к табачным изделиям, что и сделано в нашей стране. В паре ЭСДН меньше токсичных веществ, чем в табачном дыме, но они есть. Растворы ЭСДН содержат никотин — вещество, вызывающее зависимость и усиливающее действие канцерогенов, ароматизаторы, глицерин. В некоторых обнаружены нитрозамены, вызывающие рак, и свинец», — отметила специалист.

По словам Суховской, при нагревании пропиленгликоль и растительный глицерин, которые содержатся в ЭСДН, производят карбонильные соединения: альдегид, формальдегид и другие, которые являются токсичными для человека. Также она напомнила о случаях пневмонии, вызванной вдыханием растительного глицерина.

«Иногда курящие говорят о том, что они используют ЭСДН для отказа от табака. На самом деле есть более эффективные лекарственные препараты и методы, которые доказали свою действенность», — заключила ученый.

27 июля заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что ведомство намерено проработать новый комплекс мер, направленных на защиту от табачного дыма и борьбу с курением. Сославшись на глобальный доклад ВОЗ о табачной эпидемии, Салагай указал, что ведомство акцентировало внимание на электронных сигаретах.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что курение электронных сигарет (вейпов) может запустить процесс разрушения легочной ткани. К такому выводу пришли сотрудники Крымского федерального университета (КФУ).

Ученый уточнил, что регулярное вдыхание паров вейпа сказывается на снижении активности белков-ингибиторов, отвечающих за защиту тканей от возможного деструктивного действия некоторых ферментов.

При этом никотиновые смеси все-таки оказывают более серьезное негативное воздействие на организм. Однако и безникотиновые пары электронных сигарет приводят к снижению факторов защиты легких, подчеркивают эксперты.