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В Минздраве рассказали о проработке новых антитабачных мер

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Министерство здравоохранения России намерено проработать новый комплекс мер, направленных на защиту от табачного дыма и борьбу с курением. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Таким образом, здравоохранительное ведомство в рамках борьбы с курением намерено заняться производством «стандартных по размеру и обезличенных упаковок» сигарет, на поверхности которых должно располагаться изображение, напоминающее о вреде курения и занимающее 75% площади пачки. Во избежание введения потребителя в заблуждение министерство намерено ввести запрет на «классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ». Также ведомство планирует ввести еще один запрет, который коснется ароматизаторов, красителей и «усиливающих зависимость добавок», содержащихся в никотиновых изделиях.

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Сославшись на глобальный доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о табачной эпидемии, Салагай указал, что ведомство акцентировало внимание на новых средствах по доставке никотина, а именно электронных сигаретах. В ВОЗ отметили, что на данный момент продажа электронных сигарет запрещена в 32 странах и еще 79 государств ввели частичные ограничения на использование электронных устройств: это запреты на курение в общественных местах, рекламу, стимулирование продажи подобных средств, их спонсорство, а также введение требований о размещении предупреждений о вреде здоровью на упаковке таких сигарет.

Речь идет о докладе мировой организации, который был опубликован ранее в этот же день. В нем ведомство обратилось ко всем государствам с призывом принять меры в рамках борьбы с распространением электронных сигарет, которые достаточно часто рекламируют детям и подросткам посредством акцентирования внимания потребителя на привлекательных ароматах устройств и введения в заблуждение по части вреда здоровью от курения.

По словам Салагая, только одна антитабачная мера охватила порядка 5,3 млрд человек. Для сравнения замминистра указал: в 2007 году законодательство той же направленности охватило только 1 млрд человек.

«В нашей стране за это время был принят комплексный антитабачный закон, содержащий основные меры, направленные на защиту от табачного дыма. В прошлом году был принят закон, которым электронные сигареты фактически приравнены к обычным в плане регулирования. Но для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры», — говорится в сообщении заместителя российского министра, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что курение электронных сигарет (вейпов) может запустить процесс разрушения легочной ткани. К такому выводу пришли сотрудники Крымского федерального университета (КФУ).

Ученый уточнил, что регулярное вдыхание паров вейпа сказывается на снижении активности белков-ингибиторов, отвечающих за защиту тканей от возможного деструктивного действия некоторых ферментов.

При этом никотиновые смеси все-таки оказывают более серьезное негативное воздействие на организм. Однако и безникотиновые пары электронных сигарет приводят к снижению факторов защиты легких, подчеркивают эксперты.

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