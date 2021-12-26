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Нотариусы перечислили риски при заключении дарственной

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Крупные и дорогие подарки эксперты рекомендуют передавать через договор дарения, в обиходе его еще называют «дарственной». При этом существуют риски, которые могут нести и даритель, и одаряемый, пишет 26 декабря Федеральная нотариальная палата.

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Чаще всего к письменному договору прибегают, когда дарят автомобиль или недвижимость (квартиру, коммерческое помещение, дом, участок, гараж). Он является основанием для регистрации права собственности в Росреестре или транспорта в ГИБДД.

Договор дарения необходим, если речь идет о подарке от юридического лица, а его цена превышает 3 тыс. рублей. Например, если работодатель дарит сотруднику ноутбук за отличные результаты работы.

В некоторых случаях подарок считается доходом, и получатель обязан заплатить налог 13%. Это применимо, когда посторонние люди или дальние родственники дарят вам недвижимость, транспортное средство, акции, доли или паи. Также придется заплатить налог с подарка, стоимостью более 4 тыс. рублей, полученного от юрлица или ИП.

При этом существуют ситуации, когда обязательна не только письменная, но еще и нотариальная форма договора. Например, речь о дарении доли в недвижимости, которой владеют несколько собственников. Дарить недвижимость от имени несовершеннолетних и недееспособных граждан — нельзя. Однако они могут быть на другой стороне сделки, то есть принимать подарок — в этом случае также необходимо участие нотариуса.

Если в дар отдается квартира, дарителя могут тут же выгнать на улицу. Если даритель хочет и дальше проживать на этой жилплощади, да еще и получать гарантированную финансовую поддержку, лучше заключать договор ренты, а не дарения. Также не стоит путать дарение с завещанием. По первому человек «отдает» имущество при жизни, по второму — после смерти. Дарение нельзя «открутить назад», а завещание можно менять и отменять.

Известны случаи, когда один человек делает подарок другому, а право собственности оставляет себе. Когда после ссоры даритель не просто забирает дорогие подарки — технику, драгоценности или что-то еще. А обвиняет одаряемого в их краже. Или объявляет, что деньги, которые переводились «просто так», вдруг стали кредитом, который теперь нужно вернуть.

Нотариальный договор дарения защищает добросовестного одаряемого. Это особенно актуально, когда дорогостоящими подарками обмениваются люди, не связанные родственными узами. Нотариус проводит большую предварительную работу. В частности, проверяет, не находится ли «подарок» в залоге, и есть ли у дарителя право им распоряжаться. Если имущество находится в общей совместной собственности, согласны ли другие владельцы, чтобы его кому-то отдали.

В августе юристы «РИА Недвижимость» предупредили о рисках дарения недвижимости. Отмечалось, в частности, что у дарения есть риск в возможности его оспаривания, если даритель окажется должником и будет признан банкротом.

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