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Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости из-за расторжения

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Дарение недвижимости могут использовать для прикрытия сделок по купле-продаже. Вероятность их расторжения высока, а это уже может повлечь административную или уголовную ответственность. Таким мнением поделились специалисты «РИА Недвижимость».

Основная опасность акта дарения заключается в том, что, если между сторонами возникнут разногласия, возможность расторгнуть договор крайне низка.

«Очень часто такие дарители (бабушки, дедушки и другие родственники. — Ред.) впоследствии оказываются без квартиры и на улице», — рассказала председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова.

Но есть одно преимущество у дарения недвижимости: такое жилье останется за одаряемым даже в случае развода, ведь оно не является совместно нажитым. Об этом рассказал юрист компании «Генезис» Владимир Колганов.

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«Чаше всего на практике распространены случаи дарения между близкими родственниками. Однако если даритель решит одарить постороннее лицо, то с этим могут не смириться близкие родственники и пойти обжаловать дарение в судебном порядке», — добавил он.

Юрист «Генезиса» Алена Лежнева также напомнила, что дарением часто подменяют завещания.

«Остальные наследники не могут претендовать на это имущество, следовательно, обязательные доли также не выделяются, но в связи с этим существует высокая вероятность оспаривания ими договора, особенно если он заключен незадолго до смерти наследодателя», — предупредила она.

Дарение легко признают недействительным, и этим пользуются недобросовестные собственники. Они специально заключают договор от имени человека, который не отдает отчета в своих действиях. Договор в результате расторгнут, а деньги вернуть нельзя, ведь сделка безвозмездная. Об этом рассказал руководитель практики юридической фирмы Intellect Александр Латыев.

Старший партнер адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Олег Скляднев также добавил, что у дарения есть риск в возможности его оспаривания, если даритель окажется должником и будет признан банкротом. Этот риск тоже часто не берут во внимание.

«Дарение — это безвозмездная сделка. В том случае, когда одаряемый является близким родственником и дарение совершено незадолго до банкротства, сделка может быть признана недействительной, как направленная на сокрытие имущества или как совершенная в целях причинения вреда кредиторам, поскольку в случае продажи имущества вырученные деньги могли бы быть направлены на погашение долгов», — пояснил он.

И вот в случае выявления такого прикрытия становятся вероятны налоговая и административная ответственность, пояснил руководитель екатеринбургского офиса компании «Арбитраж.ру» Артем Комсюков.

Ранее адвокат Тимур Харди рассказал, что делать, если бывший супруг после развода отказывается съезжать из квартиры.

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