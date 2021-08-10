Юристы предупредили о рисках дарения недвижимости из-за расторжения

Дарение недвижимости могут использовать для прикрытия сделок по купле-продаже. Вероятность их расторжения высока, а это уже может повлечь административную или уголовную ответственность. Таким мнением поделились специалисты «РИА Недвижимость».

Основная опасность акта дарения заключается в том, что, если между сторонами возникнут разногласия, возможность расторгнуть договор крайне низка.

«Очень часто такие дарители (бабушки, дедушки и другие родственники. — Ред.) впоследствии оказываются без квартиры и на улице», — рассказала председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова.

Но есть одно преимущество у дарения недвижимости: такое жилье останется за одаряемым даже в случае развода, ведь оно не является совместно нажитым. Об этом рассказал юрист компании «Генезис» Владимир Колганов.

«Чаше всего на практике распространены случаи дарения между близкими родственниками. Однако если даритель решит одарить постороннее лицо, то с этим могут не смириться близкие родственники и пойти обжаловать дарение в судебном порядке», — добавил он.

Юрист «Генезиса» Алена Лежнева также напомнила, что дарением часто подменяют завещания.

«Остальные наследники не могут претендовать на это имущество, следовательно, обязательные доли также не выделяются, но в связи с этим существует высокая вероятность оспаривания ими договора, особенно если он заключен незадолго до смерти наследодателя», — предупредила она.

Дарение легко признают недействительным, и этим пользуются недобросовестные собственники. Они специально заключают договор от имени человека, который не отдает отчета в своих действиях. Договор в результате расторгнут, а деньги вернуть нельзя, ведь сделка безвозмездная. Об этом рассказал руководитель практики юридической фирмы Intellect Александр Латыев.

Старший партнер адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Олег Скляднев также добавил, что у дарения есть риск в возможности его оспаривания, если даритель окажется должником и будет признан банкротом. Этот риск тоже часто не берут во внимание.

«Дарение — это безвозмездная сделка. В том случае, когда одаряемый является близким родственником и дарение совершено незадолго до банкротства, сделка может быть признана недействительной, как направленная на сокрытие имущества или как совершенная в целях причинения вреда кредиторам, поскольку в случае продажи имущества вырученные деньги могли бы быть направлены на погашение долгов», — пояснил он.

И вот в случае выявления такого прикрытия становятся вероятны налоговая и административная ответственность, пояснил руководитель екатеринбургского офиса компании «Арбитраж.ру» Артем Комсюков.

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