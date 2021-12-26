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Ягудин оценил шансы российских фигуристок на медали Олимпиады в Пекине

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился ожиданиями от предстоящих выступлений российских фигуристок на Олимпийских Играх-2022 в Пекине.

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«Прогнозировать что-то, наверное, не стоит. Но фигуристки из других федераций даже близко сейчас не могут соответствовать тому, что было показано нашими девчонками вчера и сегодня», — сказал Ягудин в разговоре с газетой «Спорт-Экспресс».

При этом, как уточнил олимпийский чемпион, в женском одиночном катании вероятность получить медали у спортсменок огромная, а в мужском — минимальная.

Ягудин также поделился эмоциями от выступления российских фигуристов на турнире в Санкт-Петербурге.

«Это настоящий праздник для всех нас. Да, это турнир, Олимпийский сезон очень важен, потому что идет отбор на Игры в Пекине. Но для нас это лучший новогодний подарок, который мы все, да и я могли бы получить», — добавил он.

Ранее в субботу 15-летняя фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию. Она получила 193,1 балла за произвольный прокат, набрав в общей сумме 283,48 балла. После победы Валиева поблагодарила тренеров за свой успех.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65). Бронзовым призером стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).

В этот же день действующие чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России.

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