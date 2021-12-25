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Валиева поблагодарила тренеров за свою победу на Чемпионате России

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15-летняя фигуристка Камила Валиева, которая в субботу, 25 декабря стала чемпионкой России в женском одиночном катании, поблагодарила тренеров за свой успех. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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«Я очень рада, что чисто откатала обе программы. Спасибо тренерам, которые терпели меня на тренировках», — сказала Валиева в экспресс-интервью Алине Загитовой.

За свой произвольный прокат фигуристка получила 193,10 балла. В сумме она набрала 283,48 балла. Валиева побила собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ. Официально рекорд мира ратифицирован не будет, так как Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65). Бронзовым призером стала действующая чемпионка мира Анна Щербакова (239,56).

Александра Трусова сообщила, что у нее «не получился тулуп», но в целом она осталась довольна своим выступлением.

Анна Щербакова сказала, что «понимает, над чем нужно работать, чтобы в следующих прокатах показать результат лучше».

Ранее в этот же день стало известно, что действующие чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России.

За свою произвольную программу пара получила 160,00 балла и в сумме набрала 243,74 балла.

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря.

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