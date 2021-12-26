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Валиева поблагодарила Медведеву за поздравление с победой на ЧР

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Фигуристка Камила Валиева поблагодарила двукратную чемпионку России по фигурному катанию Евгению Медведеву за поздравление с титулом чемпионки России. Об этом в субботу, 25 декабря, пишет «Спорт-Экспресс».

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Медведева опубликовала в своем Instagram совместную фотографию с новой чемпионкой России, на которой фигуристки обнимаются, и подписала снимок одним словам — «Поздравляю».

«Спасибо большое», — ответила ей Валиева.

Ранее к поздравлениям Валиевой с завоеванием титула присоединился петербургский футбольный клуб «Зенит».

15-летняя фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию ранее в субботу на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Она получила 193,1 балла за произвольный прокат, набрав в общей сумме 283,48 балла.

Спортсменка побила собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.

После победы Валиева поблагодарила тренеров за свой успех.

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря.

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