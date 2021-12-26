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«Зенит» поздравил фигуристку Валиеву с победой на чемпионате России

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» 25 декабря поздравил фигуристку Камилу Валиеву с завоеванием титула чемпионки России, пишет «Спорт-Экспресс».

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Пресс-служба клуба опубликовала фото спортсменки, сделанное на домашней арене питерцев.

«Поздравляем Камилу Валиеву с победой в чемпионате России и вновь ждём на «Газпром Арене», — говорится в сообщении, размещенном в Twitter.

15-летняя фигуристка Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию ранее в субботу на соревнованиях в Санкт-Пеьербурге. Она получила 193,10 балла за произвольный прокат, набрав в общей сумме 283,48 балла.

Спортсменка побила собственные мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.

Официально рекорд мира ратифицирован не будет, поскольку Международный союз конькобежцев (ISU) не учитывает результаты на национальных турнирах.

После победы Валиева поблагодарила тренеров за свой успех.

Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря.

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