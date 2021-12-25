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Очевидцы сообщили о пожаре на ТЭЦ Василеостровская в Петербурге

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Авария произошла на Василеостровская ТЭЦ-7 в Санкт-Петербурге. Об этом 25 декабря сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте» и опубликовали видео происходящего.

Судя по кадрам, на месте ЧП сейчас работают пожарные, к ТЭЦ приехала машина скорой помощи.

Подробности произошедшего пока неизвестны.

ТЭЦ-7 обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания Василеостровского района Петербурга.

Ранее в субботу сообщалось, что власти Бурятии сняли режим ЧС регионального уровня, который был введен 23 декабря из-за аварии на ТЭЦ-1. Теперь режим чрезвычайной ситуации действует только на территории города Улан-Удэ, где произошла авария.

Авария произошла в ночь на 23 декабря. По информации властей, ее причиной стало короткое замыкание с дальнейшим возгоранием электрической проводки. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Никто в результате происшествия не пострадал. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217.1 УК РФ («Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»).

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