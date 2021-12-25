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Путин провел телефонный разговор с президентом Египта

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

На одной волне: Россия и Египет сошлись в большинстве вопросов
О чем именно договорились президенты двух стран

«Лидеры дали высокую оценку достигнутому уровню двустороннего сотрудничества в различных областях, включая строительство первой в Египте АЭС «Эль-Дабаа» и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», — говорится в тексте, опубликованном по итогам переговоров.

Кроме того, Путин и ас-Сиси затронули ряд международных вопросов. В частности, отметили близость подходов в отношении политического урегулирования ситуации в Ливии.

Вместе с этим сообщается, что лидеры в начале телефонного разговора «тепло поздравили» друг друга с наступающим Новым годом, а в конце договорились поддерживать контакты.

«Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси условились и далее поддерживать тесные контакты», — заключили в Кремле.

Последний раз лидеры проводили телефонные переговоры 15 ноября. Тогда они обсудили актуальные вопросы российско-египетского взаимодействия, в частности, строительство первой в Египте АЭС и создание российской промышленной зоны.

Кроме того, президенты отметили важность дальнейшей координации шагов на международной арене, включая урегулирование различных кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Африки.

В 2017 году Россия и Египет подписали акты о начале работ по проекту строительства с участием РФ первой египетской АЭС «Эль-Дабаа». Соглашение о строительстве «Эль-Дабаа», а также об условиях российского кредита на эти цели в $25 млрд было заключено между сторонами в 2015 году. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков. Ожидается, что строительство будет завершено к 2028–2029 годам.

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