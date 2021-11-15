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Путин обсудил с президентом Египта строительство первой в стране АЭС

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

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Лидеры обсудили актуальные вопросы российско-египетского взаимодействия, в частности — строительство первой в Египте АЭС и создание российской промышленной зоны.

«Особое внимание уделено торгово-экономическим связям и, прежде всего, ходу реализации таких крупных совместных проектов, как строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что «Сиси выразил признательность за результативную совместную работу в контексте обеспечения авиационной безопасности в египетских аэропортах, по итогам которой с августа восстановлено полноформатное воздушное сообщение между Россией и Египтом».

Кроме того, президенты отметили важность дальнейшей координации шагов на международной арене, включая урегулирование различных кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Африки.

Личные контакты будут продолжены, подчеркнули в пресс-службе Кремля.

В 2017 году Россия и Египет подписали акты о начале работ по проекту строительства с участием РФ первой египетской АЭС «Эль-Дабаа». Соглашение о строительстве «Эль-Дабаа», а также об условиях российского кредита на эти цели в $25 млрд было заключено между сторонами в 2015 году. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков. Ожидается, что строительство будет завершено к 2028–2029 годам.

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