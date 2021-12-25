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МЧС выпустило экстренное предупреждение в Москве из-за снегопада

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МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях в Москве почти до полудня субботы, 25 декабря.

Как заявили в пресс-службе ведомства, в столице ожидается снег, местами метель с порывами ветра до 17м/с.

«С 23:00 24 декабря с сохранением до 11:00 25 декабря по Москве ожидается снег, местами сильный», — информирует ведомство.

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МЧС также предупреждает, что на дорогах возможно образование гололедицы, а также снежных заносов.

Спасатели рекомендуют автовладельцам снизить скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров на трассе и парковать транспорт вдали от деревьев.

По данным Гидрометцентра, в субботу в столице ожидается облачная погода, снег, местами метель и гололедица. Температура воздуха днем составит от –7 до –5 градусов. При этом по области прогнозируются сильный снегопад и снежные заносы.

24 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на Москву надвигается мощный циклон «Квинтинус». Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19–21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 м/с.

Сильный снегопад ожидается в столичном регионе к полуночи и продлится до 15:00–17:00 субботы. В Москве может выпасть до 5–7 мм осадков, а это 10% от месячной нормы.

Кроме того, жителей столицы предупредили о скачках атмосферного давления 27–29 декабря.

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