Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 декабря

Облачная погода, снег, местами метель и гололедица ожидаются в столице в субботу, 25 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве синоптики прогнозируют от –7 до –5 градусов, ночью — похолодание до –13 градусов.

Синоптики также предупреждают о местами сильном снеге в Подмосковье и рисках снежных заносов.

В регионе ожидается ветер западного направления со скоростью 6–11 м/с. Возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 729–736 мм ртутного столба.

24 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал снегопады, метели и «барическую пилу» в столице в субботу из-за североатлантического циклона «Квинтинус».