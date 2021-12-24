Кличко оценил влияние на имидж Украины обвинения Порошенко в госизмене

Обвинение экс-президента Украины Петра Порошенко в государственной измене негативно влияет на имидж страны. Об этом написал в своем Telegram-канале 24 декабря мэр Киева Виталий Кличко.

«Когда такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины», — говорится в сообщении.

По его мнению, сегодня, как никогда, необходимы сплоченность украинцев и совместные усилия всех патриотических сил, в целях сохранения страны, ее независимости и европейского будущего.

Ранее 24 декабря прокуратура Украины попросила суд арестовать Порошенко по делу о госизмене. В свою очередь, экс-президент заявил в эфире «5 канала», что доказательств его вины нет.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 20 декабря заявило о возможной причастности экс-президента к государственной измене. Однако в процессе вручения повестки на допрос бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. Затем Порошенко покинул Украину.

Дело возбуждено по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 1 ст. 258-3 («Создание террористической организации») УК Украины. Расследование идет под руководством офиса генерального прокурора.

12 ноября глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.