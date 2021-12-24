Прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене

Прокуратура Украины попросит суд арестовать бывшего президента страны Петра Порошенко по делу о госизмене. Об этом 24 декабря сообщает издание «Главком» со ссылкой на источники.

«Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и залоге в сумме 1 млрд гривен», — пишет издание со ссылкой на три отдельных источника, приближенных к офису генпрокурора.

В свою очередь, Порошенко заявил в эфире «5 канала», что доказательств его вины нет.

«Это сумасшествие. Я пятый президент государства, и вы должны иметь перед тем, как что-то провозглашать, убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнеров. Я приеду [на Украину] — поговорим», — сказал он.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 20 декабря заявило о возможной причастности экс-президента к государственной измене. Однако в процессе вручения подозрения бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал. Затем Порошенко покинул Украину.

СМИ сообщили, что бывший президент обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций». Речь идет о деле о закупках угля из Донбасса. Как 20 декабря рассказал глава центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов, в 2014–2015 годах руководство страны смогло с помощью угольных поставок «обеспечить энергетическую безопасность».

Однако следствие полагает, что Порошенко создал преступную группу и провел целую спецоперацию по срыву законтрактованных осенью 2014-го поставок угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

23 декабря бывший украинский лидер не явился на допрос в ГБР. По словам адвоката Ильи Новикова, он до сих пор не вернулся на Украину. В настоящее время Порошенко находится в Варшаве, куда отбыл 18 декабря.