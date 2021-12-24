Штраф Google может стать рекордным в России в случае вступления решения в силу

Оборотный штраф, назначенный российским судом компании Google, может стать рекордным в российском законодательстве, если решение вступит в силу. Об этом в пятницу, 24 декабря, «Известиям» сообщил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев.

По словам специалиста, оборотные штрафы существуют в законодательстве многих государств и широко применяются, например, в антимонопольной сфере. Так, Google уже была оштрафована в 2017 году Европейской комиссией на $2,68 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете. Также оборотный штраф в размере $2,1 млрд выплатила компания Microsoft за установление монополии в области продаж ОС для персональных компьютеров.

«В России назначенный компании Google штраф в 7,2 млрд рублей может стать рекордной суммой, назначенной в виде штрафа российским правосудием. В апреле 2021 года ФАС России оштрафовала Apple Inc. на крупную сумму в 906 млн рублей, но штраф Google в разы превышает даже эту огромную сумму.

Вместе с тем пока нет стопроцентной уверенности в том, что решение мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района вступит в силу. Впереди его ждет апелляция и кассация, а вопросов к решению очень много», — подчеркнул Казанцев.

Мировой суд Таганского района Москвы ранее в этот день постановил оштрафовать Google на 7,2 млрд рублей. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации»).

Оборотный штраф в отношении Google назначен в России впервые. Его размер зависит от выручки компании. Суд имел право применить к ней оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн рублей.

В Google заявили, что изучат решение суда и после этого определят дальнейшие действия.

Ранее, 7 декабря, Google была оштрафована в России четыре раза. Так, мировой судья постановил оштрафовать компанию по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Также суд оштрафовал компанию по двум протоколам за неудаление ссылок на сайты с запрещенной информацией (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ) на 10 млн рублей. Таким образом, общая сумма штрафов Google на тот момент достигала 58 млн рублей.

Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывов к экстремизму, ссылок на него, а также отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.