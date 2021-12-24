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В Госдуме оценили идею вынести алкомаркеты за пределы населенных пунктов

Депутат Госдумы Леонов оценил идею вынести алкомаркеты за пределы населенных пунктов
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Идея депутата Госдумы Султана Хамзаева о размещении алкогольных магазинов вне населенных пунктов нежизнеспособная, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Об этом он заявил в пятницу, 24 декабря, в беседе с «Известиями».

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«В Советском Союзе массовая борьба с употреблением алкоголя, когда вырубали всюду виноградники, ни к чему не привела, но при этом значительно увеличилось производство суррогатного алкоголя, я имею в виду самогоноварение. Если сейчас запретить или существенного ограничить продажу алкоголя, то сейчас гнать самогон россияне вряд ли будут, но существенно вырастут подпольные продажи суррогатного алкоголя через интернет в городах, а в деревне найдется для этого баба Глаша», — выразил мнение Леонов.

Он добавил, что ограничения вряд ли отразятся на количестве употребляемого алкоголя, однако скажутся на качестве алкогольной продукции.

В преддверии Нового года Леонов рекомендовал внимательнее отнестись к употреблению алкоголя.

«У нас в новогодние праздники по всей стране в доковидную эпоху реанимации были заполнены людьми с отравлениями суррогатным алкоголем, а также пациентами с бытовыми травмами. Хочу обратиться ко всем гражданам для того, чтобы дать врачам спокойно работать в новогодние праздники, постараться снизить количество их пациентов, в том числе умеренно употребляя алкоголь, избегая отравлений и травм», — заключил замглавы комитета ГД.

Предложение разместить алкогольные магазины вне населенных пунктов Хамзаев высказал ранее, в пятницу. Он также напомнил, что накануне во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопросы по сохранению и укреплению демографии. По словам главы государства, факторами риска для подобной темы геополитического значения остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы.

Ранее, 20 декабря, стало известно, что российские торговые компании X5 Group и «Магнит» начали закрывать магазины формата алкомаркет. Речь шла о двух принадлежащих X5 Group алкомаркетах «Пятьница».

16 декабря были опубликованы результаты опроса, согласно которым спиртное употребляют 75% россиян в возрасте от 35 до 44 лет.

Также в публикации говорится, что трезвый образ жизни ведут 34% граждан 25–34 лет и такая же доля в группе респондентов старше 60 лет.

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