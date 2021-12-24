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Депутат ГД предложил вынести алкомаркеты за пределы населенных пунктов

Депутат Госдумы Хамзаев предложил размещать алкогольные магазины вне населенных пунктов
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В России следует рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. Об этом заявил в пятницу, 24 декабря, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев.

Он напомнил, что накануне во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопросы по сохранению и укреплению демографии. По словам главы государства, факторами риска для подобной темы геополитического значения остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы.

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«Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов», — сказал Хамзаев в беседе с «РИА Новости»

Вместе с тем депутат напомнил, что употребление алкогольной продукции является катализатором многих социальных бед, в частности онкологических заболеваний.

При этом он привел данные федерального проекта «Трезвая Россия», согласно которым в стране выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи: в 2019 году доля возросла на 16% в сравнении с 2018-м.

Ранее, 20 декабря, стало известно, что российские торговые компании X5 Group и «Магнит» начали закрывать магазины формата алкомаркет. Речь шла о двух принадлежащих X5 Group алкомаркетах «Пятьница»,

10 декабря диетолог-нутрициолог Ирина Караева рассказала, что ежедневное потребление пивных напитков может нарушить функционирование мозга. По ее словам, мозговые клетки начинают массово гибнуть из-за кислородного голодания.

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