В России прекратит работу ряд алкомаркетов крупных ритейлеров

Российские торговые компании X5 Group и «Магнит» начали закрывать магазины формата алкомаркет, пишет 20 декабря газета «Деловой Петербург».

Так, в Северной столице прекратили работу два принадлежащих X5 Group алкомаркета «Пятьница», а в дальнейшем ожидается закрытие еще семи точек.

Такое решение в компании приняли из-за необходимости оптимизации наиболее нерентабельных объектов. Еще в 2018 году ритейлер переступил максимально разрешенный законодательством порог в 25% на рынке Петербурга, поэтому теперь для открытия новых точек, ему нужно отказаться от наименее эффективных.

«В условиях ограничения площадей формат «Пятьницы» неэффективен. Сейчас мы понимаем, что эти площади выгоднее использовать для открытия нового магазина. У нас останется несколько алкомаркетов в регионе, но это непрофильный бизнес. Нам легче в «Пятерочке» разместить небольшой ассортимент алкоголя, нежели развивать специалитет», — рассказала в беседе с газетой директор по продажам макрорегиона Северо-Запад торговой сети «Пятерочка» Екатерина Родионова.

В свою очередь исполнительный директор территории Северо-Запад торговой сети «Перекресток» Дарья Осиновская указала на наличие обратной тенденции на рынке. По ее словам, алкомаркеты расширяют ассортимент продуктов питания, тем самым пытаясь стать более эффективными за счет этой категории товаров.

«Скорее они к нам приближаются, а не мы к ним», — резюмировала собеседница ДП.

Закрылись и торговые точки нового формата «Магнит вечерний», которые открылись в Центральном регионе и так и не успели приобрести популярность.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «X5 Group сократит количество своих алкомаркетов в Петербурге».