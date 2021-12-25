Половая прилежность: наветы на жену Макрона и обезьянья вендетта
Кто новенький въехал в Белый дом под Рождество, чем первая леди Пятой республики ответила на слухи о ее трансгендерности и какие песни подобрали для сельских свадеб в Туркменистане. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».
А был ли мальчик
Супруга французского президента Эммануэля Макрона Бриджит решила на этой неделе подать судебный иск на автора слуха о том, что якобы она трансгендер и была рождена мужчиной по имени Жан-Мишель Тронё.
Начало этой инсинуации положила статья, появившаяся на одном крайне правом интернет-ресурсе под авторством некой Наташи Рей. Как утверждалось, выводы о том, что первая леди была рождена в теле мужчины, были «взяты» не с потолка, а стали итогом аж трехлетнего расследования жизни Бриджит. Позднее слух получил широкое распространение в трансляциях на YouTube и в Twitter, тысячи пользователей которого, преимущественно из числа антиваксеров и сторонников ультраправых взглядов (то есть противников президента Макрона), распространяли его дальше под хештегом #JeanMichelTrogneux.
Бриджит Макрон
68-летняя Бриджит Макрон — к слову, мать троих детей от первого брака — нередко подвергалась оскорбительным комментариям в интернете, прежде всего из-за своей 24-летней разницы в возрасте с супругом. Но стала далеко не первой, кого злые языки попытались «записать» в мужчин. В США, например, циркулировали неподтвержденные утверждения, что бывшая первая леди США Мишель Обама родилась мужчиной по имени Майкл Лавон Робинсон. Жертвой схожих сплетен была и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
Пополнение в белодомном семействе
На этой неделе американский президент Джо Байден представил общественности нового обитателя Белого дома — щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер, которого ему подарил его брат Джеймс. Но этим пополнение в первой семье Америки не ограничится — уже в январе к Коммандеру примкнет кошка, завести которую первая леди США Джилл Байден обещала вскоре после победы своего супруга на президентских выборах в конце 2020 года.
Собака Джо Байдена Коммандер
Впрочем, нашлись и не столь радостные новости. Трехлетнюю овчарку Майора, жившую у Байденов еще до переезда в Белый дом, было решено оставить у друзей четы ради всеобщего спокойствия. Несмотря на то что Майор прошел специальное обучение у кинологов, прежде чем переехать с хозяевами в Белый дом, в первые месяцы пребывания на новом месте он отличился тем, что пару раз покусал кое-кого из персонала. Тогда чиновники Белого дома объяснили его агрессивное поведение тем, что собака всё еще не привыкла к своему новому окружению, и отправили ее из Вашингтона обратно в штат Делавэр под присмотр друзей президента. И решили больше не возвращать.
В недалеком прошлом у Байденов жила еще одна собака — также немецкая овчарка по прозвищу Чемп. Но в июне этот 13-летний питомец умер.
Свадьба пела и плясала
Молодоженов в селах Туркмении обязали исполнять первый свадебный танец под какую-либо из песен президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщило на днях издание «Хроника Туркменистана». Кроме того, местные старейшины потребовали от молодых ставить на своем торжестве песни только на туркменском языке.
Летом нынешнего года президент Бердымухамедов подписал постановление о госрегулировании оказания культурных услуг на свадебных и других торжествах в стране. Стало ли требование в отношении музыкальных композиций на свадьбах частью этих новых правил, неизвестно — даже местным журналистам не удалось найти полный текст постановления в открытом доступе.
Но что известно доподлинно, так это бескрайняя любовь и огромное внимание туркменского лидера к творчеству. Бердымухамедов давно сочиняет стихи и песни и не раз исполнял их со сцены, подыгрывая себе на гитаре, дабы порадовать сограждан. В прошлом, кстати, он не раз пел и западные хиты, исполняя их по-английски и по-немецки.
Одна из самых прославленных песен Аркадага (официальный титул президента, означающий «покровитель») — «Тебе мои белые цветы», которую он впервые исполнил спустя два года после своего прихода к власти. И не исключено, что именно эта композиция теперь будет звучать на всех сельских свадьбах Туркменистана.
Дело рук самого утопающего
В последнее время ожирение полицейских стало настоящей проблемой для многих стран мира. Три года назад было даже установлено, что самыми тучными оказались копы Нью-Йорка — их средний вес составлял 130 кг.
Но есть в мире и обратные примеры. Министр полиции Мадагаскара 57-летний Серж Гелле, отработавший 30 лет полицейским, до того как возглавить ведомство, точно всегда тщательно следил за своей физической формой, как и подобает стражу правопорядка в любой стране. И это спасло ему жизнь. На этой неделе министр с командой отправился на вертолете осмотреть место кораблекрушения на северо-востоке страны. Но по неясным пока причинам крылатая машина рухнула в воду, и министру пришлось добираться до суши вплавь целых 12 часов — с 19:30 20 декабря до 7:30 следующего дня.
«Мое время умирать еще не пришло», — отметил министр после своего самоличного спасения журналистам, добавив, что никаких травм у него нет, но он сильно замерз.
Разрыв шаблона
В одной из индийских деревень в штате Махараштра обезьяны устроили на этой неделе настоящую кровную вендетту собакам — за то, что собачья стая загрызла одного детеныша приматов. Мстительные обезьяны стали отлавливать домашних и диких собак, тащить их на крыши или деревья и скидывать с большой высоты наземь. В общей сложности за несколько дней от рук обезьян погибли 250 четвероногих — все, что были в деревне.
А когда собаки кончились, обезьяны принялись за детей — очевидно, в качестве мести за попытки людей пресечь расправу над своими домашними питомцами.
«Похищение» щенка обезьяной случилось на этой неделе и в другом индийском штате Чхаттисгарх. Обезьяна тоже утащила детеныша собаки на крышу, но не чтобы убить, а чтобы заботиться о нем как о родном. И уже несколько дней подряд «приемная мать» ухаживает за ним, кормит и не дает свалиться на землю. Попытки деревенских жителей отвлечь обезьяну и вернуть щенка пока ничем не закончились.