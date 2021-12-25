Половая прилежность: наветы на жену Макрона и обезьянья вендетта

Кто новенький въехал в Белый дом под Рождество, чем первая леди Пятой республики ответила на слухи о ее трансгендерности и какие песни подобрали для сельских свадеб в Туркменистане. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

А был ли мальчик

Супруга французского президента Эммануэля Макрона Бриджит решила на этой неделе подать судебный иск на автора слуха о том, что якобы она трансгендер и была рождена мужчиной по имени Жан-Мишель Тронё .

Начало этой инсинуации положила статья, появившаяся на одном крайне правом интернет-ресурсе под авторством некой Наташи Рей. Как утверждалось, выводы о том, что первая леди была рождена в теле мужчины, были «взяты» не с потолка, а стали итогом аж трехлетнего расследования жизни Бриджит. Позднее слух получил широкое распространение в трансляциях на YouTube и в Twitter, тысячи пользователей которого, преимущественно из числа антиваксеров и сторонников ультраправых взглядов (то есть противников президента Макрона), распространяли его дальше под хештегом #JeanMichelTrogneux.

Половая прилежность Бриджит Макрон Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Julien Mattia

68-летняя Бриджит Макрон — к слову, мать троих детей от первого брака — нередко подвергалась оскорбительным комментариям в интернете, прежде всего из-за своей 24-летней разницы в возрасте с супругом . Но стала далеко не первой, кого злые языки попытались «записать» в мужчин. В США, например, циркулировали неподтвержденные утверждения, что бывшая первая леди США Мишель Обама родилась мужчиной по имени Майкл Лавон Робинсон. Жертвой схожих сплетен была и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Пополнение в белодомном семействе

На этой неделе американский президент Джо Байден представил общественности нового обитателя Белого дома — щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер, которого ему подарил его брат Джеймс . Но этим пополнение в первой семье Америки не ограничится — уже в январе к Коммандеру примкнет кошка, завести которую первая леди США Джилл Байден обещала вскоре после победы своего супруга на президентских выборах в конце 2020 года.

Половая прилежность Собака Джо Байдена Коммандер Фото: twitter.com/POTUS

Впрочем, нашлись и не столь радостные новости. Трехлетнюю овчарку Майора, жившую у Байденов еще до переезда в Белый дом, было решено оставить у друзей четы ради всеобщего спокойствия. Несмотря на то что Майор прошел специальное обучение у кинологов, прежде чем переехать с хозяевами в Белый дом, в первые месяцы пребывания на новом месте он отличился тем, что пару раз покусал кое-кого из персонала . Тогда чиновники Белого дома объяснили его агрессивное поведение тем, что собака всё еще не привыкла к своему новому окружению, и отправили ее из Вашингтона обратно в штат Делавэр под присмотр друзей президента. И решили больше не возвращать.

В недалеком прошлом у Байденов жила еще одна собака — также немецкая овчарка по прозвищу Чемп. Но в июне этот 13-летний питомец умер.

Свадьба пела и плясала

Молодоженов в селах Туркмении обязали исполнять первый свадебный танец под какую-либо из песен президента страны Гурбангулы Бердымухамедова , сообщило на днях издание «Хроника Туркменистана». Кроме того, местные старейшины потребовали от молодых ставить на своем торжестве песни только на туркменском языке.

Летом нынешнего года президент Бердымухамедов подписал постановление о госрегулировании оказания культурных услуг на свадебных и других торжествах в стране. Стало ли требование в отношении музыкальных композиций на свадьбах частью этих новых правил, неизвестно — даже местным журналистам не удалось найти полный текст постановления в открытом доступе.

Половая прилежность Фото: Хроника Туркменистана/hronikatm.com

Но что известно доподлинно, так это бескрайняя любовь и огромное внимание туркменского лидера к творчеству. Бердымухамедов давно сочиняет стихи и песни и не раз исполнял их со сцены, подыгрывая себе на гитаре, дабы порадовать сограждан . В прошлом, кстати, он не раз пел и западные хиты, исполняя их по-английски и по-немецки.

Одна из самых прославленных песен Аркадага (официальный титул президента, означающий «покровитель») — «Тебе мои белые цветы», которую он впервые исполнил спустя два года после своего прихода к власти. И не исключено, что именно эта композиция теперь будет звучать на всех сельских свадьбах Туркменистана.

Дело рук самого утопающего

В последнее время ожирение полицейских стало настоящей проблемой для многих стран мира . Три года назад было даже установлено, что самыми тучными оказались копы Нью-Йорка — их средний вес составлял 130 кг.

Но есть в мире и обратные примеры. Министр полиции Мадагаскара 57-летний Серж Гелле, отработавший 30 лет полицейским, до того как возглавить ведомство, точно всегда тщательно следил за своей физической формой, как и подобает стражу правопорядка в любой стране . И это спасло ему жизнь. На этой неделе министр с командой отправился на вертолете осмотреть место кораблекрушения на северо-востоке страны. Но по неясным пока причинам крылатая машина рухнула в воду, и министру пришлось добираться до суши вплавь целых 12 часов — с 19:30 20 декабря до 7:30 следующего дня.

Фото: twitter.com/SE_Rajoelina Серж Гелле

«Мое время умирать еще не пришло», — отметил министр после своего самоличного спасения журналистам, добавив, что никаких травм у него нет, но он сильно замерз.

Разрыв шаблона

В одной из индийских деревень в штате Махараштра обезьяны устроили на этой неделе настоящую кровную вендетту собакам — за то, что собачья стая загрызла одного детеныша приматов . Мстительные обезьяны стали отлавливать домашних и диких собак, тащить их на крыши или деревья и скидывать с большой высоты наземь. В общей сложности за несколько дней от рук обезьян погибли 250 четвероногих — все, что были в деревне.

А когда собаки кончились, обезьяны принялись за детей — очевидно, в качестве мести за попытки людей пресечь расправу над своими домашними питомцами.

Половая прилежность Фото: Daily Mail/dailymail.co.uk