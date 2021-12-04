Во имя SOSa: знаменитости с синяками и дом с привидениями
Зачем «избили» герцогиню Кембриджскую, какой прагматичный подарок предложили вручать индийским брачующимся и где в мире жить дороже всего. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».
Не время сейчас пить
С давних пор японские мужчины славились своей любовью пропустить стаканчик-другой после работы в компании коллег. Не то чтобы японцы все как один обожали алкоголь, но в корпоративной культуре Страны восходящего солнца давно повелось, что выпивка помогает налаживать дружеские отношения и заключать деловые сделки. Отказ подчиненного выпить с боссом мог быть воспринят как оскорбление и поставить крест на дальнейшем восхождении по карьерной лестнице. В японском языке даже появилось специальное слово, представляющее симбиоз слов «напиток» и «общение».
Но, как показал на этой неделе опрос компании Nippon Life Insurance, в этом году более 60% офисных работников сочли попойки с коллегами необязательными и ненужными. Большая часть обосновала свой ответ тем, что необходимость тщательно следить за словами во время возлияний с коллегами вызывает у них отторжение, другие сочли, что выпивка с теми, с кем ты работаешь, по сути, является продолжением работы. А около 20% респондентов заявили, что просто не любят алкоголь. С 2017 года, когда компания стала проводить такие опросы, число противников коллегиальных застолий впервые превысило число сторонников такой практики.
А виновата во всем пандемия, отучившая японцев, да и людей во всем мире от больших компаний в ресторанах. Впрочем, судя по тому, как многие японцы были недовольны приостановкой работы баров в локдауны, на любви выпивать, в принципе, коронавирус не сказался.
Он художник, он так видит
На этой неделе на автобусных остановках и зданиях в нескольких городах Испании появились шокирующие постеры с фотографиями избитых женщин-знаменитостей. С синяками и свежими ссадинами на лице публике предъявили, в частности, канцлера Германии Ангелу Меркель, королеву Испании Летицию, бывшую первую леди США Мишель Обаму и нынешнюю вице-президента страны Камалу Харрис, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон.
«Она сообщила о нем. Но ей никто не поверил — и ее оставили одну. Ее не защитили — его не остановили. И она была убита», — гласила красно-белая надпись на каждом из изображений.
Фотошопное творение итальянского мультимедиа-артиста Александро Паломбо, по его словам, ставило целью шокировать публику знакомыми лицами в непривычном виде. Но с благой целью — привлечь внимание общественности к проблеме насилия против женщин. Испания при этом была выбрана неспроста: с 2003 года, когда страна начала вести соответствующую траурную статистику, от рук мужей или партнеров погибло более 1100 женщин. И это только официально.
Впрочем, благая затея итальянского маэстро обернулась информационным шумом немного по другому поводу. В Британии его творчество возмутило поклонников королевской семьи, разгневавшихся на то, что их леди Кейт «украсили» синяками без предварительного согласия с ее стороны.
Охотники за привидениями
Поверье о том, что переселяться в дом, где с прежним владельцем случилось некое несчастье, не к добру, существует во многих странах мира. Но в Азии такие суеверия особенно сильны. Поэтому недвижимость, в которой кто-то умер не своей смертью, неизменно приходится продавать по цене, значительно ниже рыночной. При этом, например, в Гонконге риелторы по закону не имеют права скрывать от потенциальных покупателей неприглядную историю квартиры или дома.
Такая ситуация навела некоторых предприимчивых продавцов недвижимости в Китае на мысль нанимать «охотников за привидениями» — людей, готовых провести в нехороших домах ночь и протестировать помещение на отсутствие призраков и других потусторонних явлений. Как правило, за 24-часовое пребывание в таком жилье можно заработать до 1440 юаней ($220).
Правда, такие усилия не всегда окупаются. Недавно один из «охотников за привидениями» не только провел в сомнительном доме в Сучжоу сутки, но и устроил настоящий видеомарафон, в прямом эфире демонстрируя желающим, что ничего сверхъестественного не происходит. Но невзирая на десятки тысяч просмотров и привлекательную цену (в 1,2 млн юаней вместо 2,2 млн, которые стоят такие же дома по соседству), недвижимость, где прежний хозяин покончил с собой, так и не удалось продать.
Ох уж эти креаторы
Мировой рост цен на энергоносители, разумеется, не обошел стороной и Индию, крайне зависимую от импорта нефти. Неудивительно, что бензин и дизельное топливо подорожали здесь, как и во многих других странах, в разы, оправдав справедливость эпитета «черное золото» в отношении нефти.
На этом фоне руководству государственной Индийской нефтяной корпорации пришла в голову нетривиальная идея — вывести топливо в ранг подарков, причем свадебных. На днях компания запустила масштабную рекламу, предлагающую ваучеры на бензин или дизель в качестве «идеального» подарка молодоженам.
Сначала многие не восприняли затею всерьез, решив, что это чей-то розыгрыш. А когда поняли, что нефтяники и не думали шутить, осудили креаторов компании за издевательство над народом. Впрочем, нашлись и те, кто оценил идею по достоинству и счел, что ваучеры на бензин могут помочь молодоженам заправить свой автомобиль для свадебного путешествия.
Дорого-богато
«Откуда деньги у бедного еврея?» — риторически вопрошал представитель этой национальности в известном советском анекдоте.
Бедными с финансовой точки зрения евреи действительно могли быть только в анекдотах. В реальной же жизни представители этого народа всегда слыли оборотистыми, предприимчивыми, а некоторые даже зажиточными. А как иначе, если многим из них приходится жить в самом дорогом месте планеты.
На этой неделе аналитическое подразделение британского журнала The Economist обнародовало рейтинг самых дорогих городов мира, первую строчку в котором занял Тель-Авив. При этом еще год назад столица Израиля занимала пятое место.
Перескочить через других финалистов этого не самого почетного списка — Париж, Сингапур, Гонконг и Цюрих — Тель-Авиву «помогли» быстрый рост инфляции, которая привела к скачку цен на целый ряд товаров и услуг, и укрепление израильской валюты, шекеля, по отношению к американскому доллару.
Лидером по скорости удорожания жизни в этом году стал Тегеран — за 12 месяцев столица Ирана взлетела на 29-е место с прошлогоднего 79-го. А Рим оказался, наоборот, городом, где жизнь, вопреки общемировому тренду, стала дешевле — за год Вечный город переместился с 16-й на 48-ю строчку по показателю дороговизны жизни.
Москва заняла в рейтинге 96-е место, поднявшись за год на 10 позиций. А самыми дешевыми городами стали Дамаск, Триполи и Ташкент.