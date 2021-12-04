Во имя SOSa: знаменитости с синяками и дом с привидениями

Зачем «избили» герцогиню Кембриджскую, какой прагматичный подарок предложили вручать индийским брачующимся и где в мире жить дороже всего. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Не время сейчас пить

С давних пор японские мужчины славились своей любовью пропустить стаканчик-другой после работы в компании коллег . Не то чтобы японцы все как один обожали алкоголь, но в корпоративной культуре Страны восходящего солнца давно повелось, что выпивка помогает налаживать дружеские отношения и заключать деловые сделки . Отказ подчиненного выпить с боссом мог быть воспринят как оскорбление и поставить крест на дальнейшем восхождении по карьерной лестнице. В японском языке даже появилось специальное слово, представляющее симбиоз слов «напиток» и «общение».

Во имя SOSa Фото: Global Look Press/AFLO/Richard Atrero de Guzman

Но, как показал на этой неделе опрос компании Nippon Life Insurance, в этом году более 60% офисных работников сочли попойки с коллегами необязательными и ненужными . Большая часть обосновала свой ответ тем, что необходимость тщательно следить за словами во время возлияний с коллегами вызывает у них отторжение, другие сочли, что выпивка с теми, с кем ты работаешь, по сути, является продолжением работы. А около 20% респондентов заявили, что просто не любят алкоголь . С 2017 года, когда компания стала проводить такие опросы, число противников коллегиальных застолий впервые превысило число сторонников такой практики.

А виновата во всем пандемия, отучившая японцев, да и людей во всем мире от больших компаний в ресторанах. Впрочем, судя по тому, как многие японцы были недовольны приостановкой работы баров в локдауны, на любви выпивать, в принципе, коронавирус не сказался.

Он художник, он так видит

На этой неделе на автобусных остановках и зданиях в нескольких городах Испании появились шокирующие постеры с фотографиями избитых женщин-знаменитостей . С синяками и свежими ссадинами на лице публике предъявили, в частности, канцлера Германии Ангелу Меркель, королеву Испании Летицию, бывшую первую леди США Мишель Обаму и нынешнюю вице-президента страны Камалу Харрис, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон .

Во имя SOSa Фото: ТАСС/EPA/ANDREA FASANI

«Она сообщила о нем. Но ей никто не поверил — и ее оставили одну. Ее не защитили — его не остановили. И она была убита», — гласила красно-белая надпись на каждом из изображений.

Фотошопное творение итальянского мультимедиа-артиста Александро Паломбо, по его словам, ставило целью шокировать публику знакомыми лицами в непривычном виде . Но с благой целью — привлечь внимание общественности к проблеме насилия против женщин. Испания при этом была выбрана неспроста: с 2003 года, когда страна начала вести соответствующую траурную статистику, от рук мужей или партнеров погибло более 1100 женщин. И это только официально.

Впрочем, благая затея итальянского маэстро обернулась информационным шумом немного по другому поводу . В Британии его творчество возмутило поклонников королевской семьи, разгневавшихся на то, что их леди Кейт «украсили» синяками без предварительного согласия с ее стороны.

Охотники за привидениями

Поверье о том, что переселяться в дом, где с прежним владельцем случилось некое несчастье, не к добру, существует во многих странах мира . Но в Азии такие суеверия особенно сильны. Поэтому недвижимость, в которой кто-то умер не своей смертью, неизменно приходится продавать по цене, значительно ниже рыночной. При этом, например, в Гонконге риелторы по закону не имеют права скрывать от потенциальных покупателей неприглядную историю квартиры или дома.

Такая ситуация навела некоторых предприимчивых продавцов недвижимости в Китае на мысль нанимать «охотников за привидениями» — людей, готовых провести в нехороших домах ночь и протестировать помещение на отсутствие призраков и других потусторонних явлений . Как правило, за 24-часовое пребывание в таком жилье можно заработать до 1440 юаней ($220).

Во имя SOSa Фото: ТАСС/EPA/WU HONG

Правда, такие усилия не всегда окупаются. Недавно один из «охотников за привидениями» не только провел в сомнительном доме в Сучжоу сутки, но и устроил настоящий видеомарафон, в прямом эфире демонстрируя желающим, что ничего сверхъестественного не происходит. Но невзирая на десятки тысяч просмотров и привлекательную цену (в 1,2 млн юаней вместо 2,2 млн, которые стоят такие же дома по соседству), недвижимость, где прежний хозяин покончил с собой, так и не удалось продать.

Ох уж эти креаторы

Мировой рост цен на энергоносители, разумеется, не обошел стороной и Индию, крайне зависимую от импорта нефти . Неудивительно, что бензин и дизельное топливо подорожали здесь, как и во многих других странах, в разы, оправдав справедливость эпитета «черное золото» в отношении нефти.

На этом фоне руководству государственной Индийской нефтяной корпорации пришла в голову нетривиальная идея — вывести топливо в ранг подарков, причем свадебных . На днях компания запустила масштабную рекламу, предлагающую ваучеры на бензин или дизель в качестве «идеального» подарка молодоженам.

Фото: Indian Oil Corp Ltd.

Сначала многие не восприняли затею всерьез, решив, что это чей-то розыгрыш. А когда поняли, что нефтяники и не думали шутить, осудили креаторов компании за издевательство над народом. Впрочем, нашлись и те, кто оценил идею по достоинству и счел, что ваучеры на бензин могут помочь молодоженам заправить свой автомобиль для свадебного путешествия.

Дорого-богато

«Откуда деньги у бедного еврея?» — риторически вопрошал представитель этой национальности в известном советском анекдоте.

Бедными с финансовой точки зрения евреи действительно могли быть только в анекдотах. В реальной же жизни представители этого народа всегда слыли оборотистыми, предприимчивыми, а некоторые даже зажиточными. А как иначе, если многим из них приходится жить в самом дорогом месте планеты.

На этой неделе аналитическое подразделение британского журнала The Economist обнародовало рейтинг самых дорогих городов мира, первую строчку в котором занял Тель-Авив. При этом еще год назад столица Израиля занимала пятое место .

Перескочить через других финалистов этого не самого почетного списка — Париж, Сингапур, Гонконг и Цюрих — Тель-Авиву «помогли» быстрый рост инфляции, которая привела к скачку цен на целый ряд товаров и услуг, и укрепление израильской валюты, шекеля, по отношению к американскому доллару.

Во имя SOSa Фото: REUTERS/Corinna Kern

Лидером по скорости удорожания жизни в этом году стал Тегеран — за 12 месяцев столица Ирана взлетела на 29-е место с прошлогоднего 79-го . А Рим оказался, наоборот, городом, где жизнь, вопреки общемировому тренду, стала дешевле — за год Вечный город переместился с 16-й на 48-ю строчку по показателю дороговизны жизни.