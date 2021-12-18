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На вырост: либерализм по-мальтийски и неуместные одеяния

«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире
Фото: Global Look Press/Keith Tsuji
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На вырост: либерализм по-мальтийски и неуместные одеяния
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2021-12-17 13:01:03
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В какой европейской стране теперь можно легально выращивать марихуану, куда еще угораздило поехать британца, недавно эвакуированного с каникул в Афганистане, и почему кое-где ношение кимоно может обернуться приводом в полицейский участок. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

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Личный огород

Марихуана всегда в первую очередь ассоциировалась с Нидерландами. Но в реальности первой европейской страной, легализовавшей ее выращивание, хранение и покупку для личного использования (а не баловство в специальных кофешопах), стала на этой неделе Мальта. Парламент одобрил право любого гражданина старше 18 лет выращивать дома до четырех растений, носить при себе до 7 г каннабиса и иметь дома запас до 50 г. Мальтийцам даже разрешили создавать некоммерческие организации для распространения каннабиса среди своих членов. Вне закона оставили употребление марихуаны в общественных местах и в присутствии несовершеннолетних.

Год назад ООН решила исключить марихуану из списка наркотиков, признанных потенциально вызывающими привыкание и опасными, а также практически не имеющих терапевтического применения. Вслед за этим ряд европейских стран решил пересмотреть свое законодательство в пользу легализации. И о планах, аналогичных мальтийским, уже объявили в Швейцарии, Люксембурге и Нидерландах. О намерении создать юридически регулируемый рынок каннабиса недавно говорили и новые власти Германии, а Италия решила провести на этот счет референдум.

На вырост
канабис канада
Фото: Global Look Press/Carmine Marinelli
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На сегодняшний день полностью марихуана легализована только в двух странах — Уругвае и Канаде: там ее разрешено выращивать, хранить и употреблять. Но еще в нескольких десятках государств «травка» разрешена частично.

Креатив поневоле

В Новой Зеландии засекли человека, который за один день посетил 10 центров вакцинации против COVID-19 и, соответственно, сделал столько же прививок. Как подозревают СМИ, на такие «подвиги» мужчину сподвигло не желание перестраховаться по максимуму от вируса, а щедрый гонорар от антиваксеров, не желающих колоться, но желающих получить заветный QR-код чужими стараниями.

Сделать прививку от коронавируса в Новой Зеландии можно не только по записи через специализированный веб-сайт, но и просто придя в любой из центров вакцинации. При этом никто из медицинских сотрудников не требует предъявить удостоверение личности — для укола достаточно сообщить свое имя, дату рождения и фактический адрес.

На вырост
вакцина укол
Фото: Global Look Press/Zhao Gang
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К Рождеству страна поставила цель полностью привить 90% своего населения, включая подростков с 12 лет. И вполне неплохо движется к этой цели. Но небольшая когорта антипрививочников всё еще отчаянно противится всеобщей иммунизации.

Хватает антиваксеров и в других частях света, причем растущее давление на них властей заставляет их всё больше креативить, лишь бы не колоться. Недавно один итальянский дантист пришел на вакцинацию с фальшивой силиконовой рукой, купленной на Amazon. Но подлог раскрыли, и в качестве наказания мужчину лишили лицензии на работу стоматологом.

За что боролся

Жизнь 21-летнего британского студента Майлза Ратледжа вряд ли можно назвать скучной. В августе этого года молодой человек отправился в Афганистан на каникулы, «потому что это было опасно». И получил явно больше экстрима, чем изначально рассчитывал: спустя несколько дней после его приезда талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) взяли Кабул, и Ратледж, укрывшийся на конспиративной квартире ООН после ряда самостоятельных неудачных попыток бежать из города, был эвакуирован на военном самолете вместе с сотней других британцев.

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Фото: facebook.com
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На этой неделе Ратледж, рассказывающий о своих приключениях в Twitter, обнаружился в Южном Судане, где то и дело идет гражданская война. Он слышал, что в этой стране «царит хаос», и решил испытать это на себе. В первый день, впрочем, обошлось без хаоса. «Погода прекрасная, люди очень дружелюбны и предупредительны, я не чувствую себя в опасности, мне предложили жену из племени, я дурачился с местными жителями и купил немного дешевой еды. Абсолютно рекомендую Южный Судан», — написал Майлз в первый день.

Но спустя всего сутки настроение парня поменялось. Он написал, что срочно покидает страну из-за анонимных угроз ареста и запрета на снятие наличных в банкоматах. К тому же на этой неделе ВОЗ начала расследование вспышки странной болезни, от которой в Южном Судане скончались уже 89 человек. И, как опасается сейчас рисковый британец, из-за этого границы страны могут прикрыть.

Наказание для разлучницы

Датские власти давно прославились в качестве наиболее недружественных мигрантам, но на этой неделе жесткость проявили в отношении той, которая сама была крайне нелояльна к «понаехавшим». Бывшего министра по делам иммиграции и интеграции Ингер Стойберг приговорили к двум месяцам тюрьмы за разлучение 23 пар соискателей убежища, в которых были несовершеннолетние жены.

На вырост: либерализм
Бывшbq министр по делам иммиграции и интеграции Ингер Стойберг
Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Адвокаты Стойберг упирали на то, что решение отправить мужей и их малолетних супруг в разные центры на время рассмотрения их дел было продиктовано соображениями борьбы с принудительными браками, в которые заставляли вступать несовершеннолетних девушек. Но обвинение сочло такое решение незаконным, поскольку иммиграционная служба должна была рассматривать каждый отдельный случай на индивидуальной основе.

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Ингер Стойберг занимала пост министра иммиграции и интеграции с 2015 по 2019 год в правительстве правоцентристов, поддерживаемом антииммиграционной Датской народной партией. За это время под ее началом в Дании было принято свыше 100 поправок, ограничивающих права иностранцев, включая закон, разрешивший конфисковать у мигрантов личные ценные вещи для финансирования их нахождения в королевстве.

Справедливости ради стоит отметить, что со сменой власти в 2019 году и приходом социал-демократов сильно дружественным по отношению к мигрантам Копенгаген не стал. В этом году, например, Дания оказалась первой европейской страной, решившей, что ситуация с безопасностью в Сирии наладилась и сирийцев, находившихся в королевстве по временному виду на жительство, пора отправлять домой.

Встретили по одежке

Стремление пофорсить в кимоно по улицам родного города в китайской провинции Чжэцзян вышло одной девушке боком. Кто-то сфотографировал даму в традиционной одежде японок и выложил снимок в Сеть, вслед за чем интернет-пользователи не только громогласно осудили ее, но и пожаловались в полицию. Отношение ко всему японскому у патриотично настроенных китайцев всегда было не самым позитивным, а дефиле в кимоно 13 декабря — в день национального траура по жертвам Нанкинской резни, устроенной в 1937 году японской армией, — многие китайцы сочли и вовсе кощунственным.

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Фото: Sina Weibo
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В итоге полицейские быстро обнаружили возмутительницу общественного спокойствия и отвезли в участок для профилактической беседы.

В Китае это далеко не первый случай, когда кимоно на местных жителях становится поводом для нешуточных разборок. Пару лет назад охранники студенческого городка Уханьского университета скрутили двух молодых людей в кимоно прямо на входе, хотя они всего лишь хотели сфотографироваться в знаменитом университетском саду в период цветения вишни. При этом, как рассказал один студент, он был одет в танчжуан — одежду, появившуюся в Древнем Китае при династии Тан и ставшую прообразом японского кимоно.

А нынешним летом в провинции Фуцзянь медсестры отказались брать тест на COVID-19 у девушки в кимоно, пока она не переоденется. При этом та совсем не ставила целью фраппировать кого-то своим нарядом — она работала в японском ресторане и просто зашла в медцентр в своей рабочей униформе.

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